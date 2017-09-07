Открытие стадиона в парке «Победы» состоится 16 сентября, – глава Николаевской ОГА Савченко

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко рассказал, что открытие спортгородка в Парке победы состоится 16 сентября.

Об этом стало известно сегодня, 7 сентября, в ходе брифинга по вопросам спорта в николаевской ОГА.

Также Савченко представил своего нового помощника - Максима Бревду. Бревда займется всеми спортивными процессами, которые будут внедряться в области.

- В этом году мы хотим поставить 11-13 площадок, но нам нужно найти деньги. В областном бюджете для этого половина приблизительно лежит. Это будут футбольные площадки, которые мы хотим поставить по районам. Николаевская область насчитывает 5 городов и 19 районов, поэтому мой помощник должен заботиться не только о Николаеве, а о всех городах и районах, - рассказал глава ОГА.

Он отметил, что каждая площадка будет стоить до 1,5 миллиона гривен, из которых половина будет из денег обгосадминистрации, а вторая половина - за счет государственного финансирования.

Максим Бревда и Алексей Савченко

В свою очередь новый советник рассказал, что в ближайшие его планы входит помощь в проведении предстоящего спорт-фэста в Парке победы и в открытии стадиона 16 сентября. В будущем он планирует запустить информационный портал и спортивную передачу на областном телевидении, которые бы качественно освещали спортивные мероприятия в Николаеве.

Ранее сообщалось, что губернатор Савченко обговорил с министром образования вопрос передачи Николаеву спортгородка в парке «Победа».