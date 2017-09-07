В Николаеве ЛГБТ-организация возложит цветы к памятнику Небесной Сотни - ВО «Свобода» собирается им помешать

В пятницу, 8 сентября, ЛГБТ-организация «Лига» в рамках ежегодного прайда-события «Неделя равенства и гордости» проведет в Николаеве акцию возложения цветов к памятнику Небесной Сотни.

Об этом сообщает член Всеукраинской Организации «Свобода» Владимир Губский на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что не поддерживает это мероприятие и призвал всех, кто разделяет его мнение прийти к памятнику Небесной Сотни.

«Для того, чтобы иметь моральное право апеллировать к памяти Героев, погибших за наше будущее, поэтому «ЛГБТ-сообществу» следовало бы во время Революции Достоинства хотя бы официально поддержать Майдан (я уже не говорю о том, что было бы плохо и выйти на него), а не трусливо ждать, чем все закончится, чтобы потом выдавать свою жажду извращений за «европейские ценности». Личное дело каждого, кто с кем спит, но только до того момента, пока он это не выносит на улицу, и начинает кому-то навязывать», - говорится в сообщении.

Также Губский отметил, что подобные акции воспринимает как провокационные и пропагандирующие извращения, потому уверен, что они не должны проводится в Николаеве. Находится у памятника члены ВО Свобода планируют весь день.

Ранее сообщалось, что в Николаеве акция ЛГБТ-сообщества обошлась без провокаций: геи разминулись с правыми.