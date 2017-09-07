«Скажите, пожалуйста»: что делать с бездомными собаками – усыпить или помиловать?

Кто-кто, а жители города Николаева точно знают, что такое вечность. Вечность – это решение проблемы с бездомными животными в городе.

Команда программы «Скажите, пожалуйста» в очередной раз попыталась выяснить, изменилось ли хоть что-то со времени съемок последней передачи, в которой рассказывалось, что в Николаеве 7,5 тысяч бездомных собак, а прошел-то целый год.

Так, в прошедшие выходные съемочная группа не могла не посетить митинг против усыпления бездомных животных. На нем были и зоозащитники, и волонтеры, и даже эксперты по лечению людей животными. Ну и конечно же самый популярный защитник кошечек, депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционный блок» Лариса Веселовская поучаствовала в митинге и даже прочитала стих с чувством, тактом и расстановкой.

Все это вы увидите в новом выпуске программы «Скажите, пожалуйста».

Напомним, что в прошлом выпуске команда «Скажите, пожалуйста» побывала на вечере русской поэзии в николаевском театре.