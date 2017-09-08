В Николаеве зоозащитники вновь вышли на митинг против убийства бездомных животных

В пятницу, 8 сентября, в Николаеве зоозащитники и противники эвтаназии для бездомных животных вышли на митинг под городской совет.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, около 30-и человек с плакатами «Горсовет, выходи на ответ», «Каждый имеет право на жизнь», «Николаев против убийств» и «Жестокости НЕТ» стали под зданием Николаевской мэрии.

Стоит отметить, что сегодня на заседании исполнительного комитета должен был рассматриваться проект решения «О внесении дополнений к Программе обращения с собаками и котами на территории города Николаева», который предусматривает эвтаназию в отношении животных, представляющих угрозу для жителей города. Однако его рассматривать не стали.

Напомним, что ранее несколько сотен жителей Николаева, а также приехавших одесситов, провели в Николаеве шествие и митинг против усыпления бездомных собак.