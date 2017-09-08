«Мы пошли на серьезные компромиссы», - замглавы Минздрава о медреформе и поправках нардепов

Павел Ковтонюк Заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк считает, что депутатские поправки не разрушают медицинскую реформу.

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

- У меня есть ощущение, что действительно, есть такое настроение вокруг, что медицинская реформа будет в Раде и будет принята. Вопрос заключается в том, когда и в каком порядке, в какой день, - отметил заместитель министра здравоохранения.

Кроме того, он добавил:

- Вопрос также в том, насколько будет горячая дискуссия в зале. Потому что первый раз, вы помните, была довольно, скажем так, драматическая история. На этот раз можно будет такая же, несмотря на то, что законопроект был существенно доработан народными депутатами и довольно много их предложений по более 800 были учтены в проекте.

По словам Ковтонюка, в общем депутатские поправки не разрушают медицинскую реформу.

- Мы прошли предобработку ко второму чтению по наиболее критическим вопросам, и по некоторым из них, действительно, пошли на серьезные компромиссы. Такие компромиссы не разрушают реформу, но, скажем, делают субоптимальными ее внедрения, - резюмировал заместитель главы Минздрава.

Ранее сообщалось о том, что, согласно предположению Минздрава, медицинскую реформу будут внедрять в три этапа, при этом в Нацслужбе здоровья исключат коррупцию.