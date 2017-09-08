У Сенкевича призвали противников эвтаназии присоединится к рабочей группе по решению проблемы численности бездомных собак

Мкртыч Мкртчян Вице-мэр Николаева Мртыч Мкртчян призвал митингующих зоозащитников присоединиться к рабочей группе, которая разрабатывает механизм решения проблемы бездомных собак.

Об этом сообщается на сайте городского совета.

Напомним, что в пятницу, 8 сентября, в Николаеве зоозащитники вновь вышли на митинг против убийства бездомных животных.

По словам Мкртчяна эвтаназия рассматривается лишь как один из методов борьбы с высокой численностью собак и кошек на улицах, а решение о методах изменения численности бездомных животных будет приниматься с учетом позиции общества.

- Мы все понимаем, что сегодня в Николаеве существует большая проблема с бездомными животными. С этической точки зрения, мы также понимаем, что на улицах города бездомных животных не должно быть. Есть дискуссия, насколько наше общество является толерантным к этому, в какой именно срок городские власти должны решить проблему и какими методами. Если николаевцы хотят, чтобы такая проблема была решена в ближайшее время существуют одни методы, если в течение пяти - десяти лет - другие методы. Хочу подчеркнуть, что городские власти будут принимать решение учитывая позицию общества, мы вместе должны принимать общее решение, - сказал вице-мэр.

Ранее сообщалось, что еще одного николаевца покусала бездомная собака.