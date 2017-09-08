В Николаеве телевизионщики из Китая снимали программу о ветеранах ЧСЗ, которые строили авианесущий крейсер «Варяг»

В Николаеве побывала съемочная группа китайского телевидения, чтобы снять программу о ветеранах Черноморского судостроительного завода, строивших тяжелый авианесущий крейсер «Варяг», который затем был продан Китаю и введен в эксплуатацию как первый китайский авианосец под названием «Ляонин».

Об этом сообщает пресс-служба компании «Smart Maritime Group».

«Это корабль непростой судьбы. Он был заложен на ЧСЗ в середине 80-х годов, но после распада СССР строительство прекратилось. В 1998 году недостроенный корабль продали Макао (португальский анклав на территории Китая, впоследствии перешедший под юрисдикцию Китайской Народной Республики) под плавучий развлекательный комплекс. Но вскоре он оказался на верфи города Далянь и был достроен как авианосец», - говорится в сообщении.

Позже китайцы построили второй авианосец, используя опыт, полученный при достройке «Варяга». По оценке экспертов, второй китайский авианосец является модернизированной копией «Варяга», имеющей ряд усовершенствований.

«В Николаев прибыли журналисты канала CCTV (Китайское центральное телевидение). Увидев с высоты птичьего полета знаменитый стапель «0», увенчанный огромными кранами «KONE» грузоподъемностью 900 тонн, китайцы пришли в восторг. Не меньше их впечатлило общение с корабелами. Когда бывший заместитель гендиректора ЧСЗ, Герой Соцтруда Иван Винник сообщил молодому китайскому журналисту, что пришел на завод в далеком 1951-м, тот улыбнулся: «Ого! Тогда даже мой отец еще не родился». Как оказалось, другой Герой Социалистического Труда – Михаил Малый, бригадир токарей механического цеха, пришел на ЧСЗ еще раньше – в 1949 году», - сообщают в пресс-службе.

Также в «Smart Maritime Group» отметили, что рассказали журналистам свою историю бывший начальник слесарно-монтажного цеха №44 Виктор Яценко и бригадир слесарей-монтажников того же цеха, полный кавалер ордена Трудовой Славы Иван Некряч. Каждый из них на заводе набирался опыта, формировался как специалист высокого класса, осваивал новую технику и технологии.

«Китай для заводчан — не «терра инкогнита», некоторые из них бывали там. Тот же Иван Винник был в КНР много раз, посетил немало предприятий судостроительного комплекса, читал лекции в китайских институтах», - говорится в сообщении.

Что касается ЧСЗ, ныне завод является Черноморской верфью и наряду с Херсонской верфью входит в состав компании «Smart Maritime Group» (SMG) — крупнейшего судостроительного холдинга Украины. Несмотря на кризисное состояние судостроения в стране, SMG ведет эффективную производственную деятельность. Объем производства в 2016 году составил 395 млн. грн., сумма налогов и сборов, уплаченных в бюджеты всех уровней — 74 млн. грн., в том числе, в местные бюджеты — 23 млн. грн. По состоянию на июль 2017 г. средняя заработная плата по холдингу — 8155 грн., в том числе средняя зарплата сборщиков корпусов и сварщиков — 9921 грн.

В настоящее время Черноморская верфь занимается судоремонтом, производством крупных металлоконструкций, выпуском машиностроительной продукции. В планах холдинга — развитие судостроительной деятельности. В настоящее время идет проработка внешнеэкономического контракта, который предусматривает строительство серии судов сразу на обеих верфях SMG — в Николаеве и Херсоне.