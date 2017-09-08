В Николаеве возле памятника Небесной Сотни собрались националисты – ЛГБТ-организация не пришла возлагать цветы

В пятницу, 8 сентября, под памятником Небесной Сотни собрались представители националистических организаций, чтобы не дать возложить цветы ЛГБТ-организации.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 8 сентября ЛГБТ-организация «Лига» в рамках ежегодного прайда-события «Неделя равенства и гордости» собиралась провести в Николаеве акцию возложения цветов к памятнику Небесной Сотни.

Возле памятника собралось несколько десятков представителей политпартии ВО «Свобода» и организаций «Сокол» и «Социал-национальная ассамблея». Сами представители ЛГБТ-сообщества не пришли к памятнику.

Кроме того, возле памятника общественный порядок охраняют сотрудники полиции.

Напомним, что ранее в Николаеве акция ЛГБТ-сообщества обошлась без провокаций: геи разминулись с правыми.