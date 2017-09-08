Николаевские нардепы разошлись во мнении относительно роспуска горсовета и отставки мэра Сенкевича

Александр Сенкевич Народные депутаты, избранные от Николаевской области, разошлись во мнении относительно возможного роспуска Николаевского городского совета и отставки мэра Александра Сенкевича.

Свое мнение по этому поводу они высказали в комментарии «Преступности.НЕТ».

Напомним, что ранее нардеп Ильюк зарегистрировал законопроект о роспуске Николаевского горсовета. А вслед за ним Каплин зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления «О назначении внеочередных выборов депутатов Николаевского городского совета и Николаевского городского головы».

Тарас Креминь Так, по мнению нардепа от партии «Народный фронт» Тараса Кремня эти законопроекты не имеют никаких шансов на поддержку среди народных депутатов.

- Я считаю, что эти документы – не более чем политические документы, которые не имеют никаких правовых перспектив. Я не выступаю в защиту ни депутатского корпуса, ни руководства города. Я считаю, что органы местного самоуправления и законодательная ветвь власти – это партнеры, но не враги. Нужно искать компромисс, для того чтобы город жил, чтобы город давал результаты, чтобы был принят бюджет, потому что по сути если мы сейчас начинаем процедуру роспуска депутатов Николаевского городского совета, то кто будет принимать бюджет? Кто будет вносить изменения в программу? Кто будет корректировать бюджет на этот год? Кто будет выполнять депутатские поручения, - рассказал он.

Также Креминь отметил, что в приоритете для депутатов должно быть обеспечение жизнедеятельности города и решение ныне существующих проблем.

- У нас сегодня в сложном состоянии уровень финансирования образования, в части инклюзивного обеспечения детей. У нас не хватает учебников, у нас не завершено реконструирование школ и детсадов. У нас не завершены ремонты дорог. У нас в аварийном состоянии мосты и мостовые переходы. Нам нужно разобраться с деятельностью коммунальных предприятий, которые находятся на балансе города, определиться окончательно с предприятием «Николаевоблтеплоэнерго», решить нужно ли нам готовиться к зиме или нет, - отметил нардеп.

Помимо этого Креминь считает, что скандалы случаются в любом органе принятия коллективных решений, однако город должен придерживаться принятым программам и завершить их.

- Нет такого областного совета, городского совета или даже сельского совета, в котором нет скандалов. Даже в парламенте, если вы помните, были заявления Генпрокурора о снятии депутатской неприкосновенности. Но другого альтернативного органа коллективного принятия решений на высшем законодательном уровне у нас нет. Я думаю, что политика политикой, но всё-таки город должен, по крайней мере в этом году, завершить свои программы и принять для себя решение. Если депутаты николаевского городского совет готовы, то пусть распускаются – это их личное право. Но я думаю, что сами эти постановления никаких перспектив не имеют. Голосов они не наберут, я убежден в этом, - подчеркнул он.

Андрей Вадатурский В свою очередь нардеп от «Блока Петра Порошенко» Андрей Вадатурский считает, что зарегистрированные законопроекты направлены в Верхновную Раду в первую очередь для того, чтобы образумить депутатов городского совета.

- Это такой серьезный сигнал для николаевской элиты, если так можно сказать, в виде самого мэра, в виде городского совета, в виде депутатов городского совета, что мол: «Ребята, если вы не сможете решить эту проблему, тогда будут решать проблему старшие товарищи. Поэтому, пожалуйста, займитесь и решите». Потому что на самом деле в Верховной Раде прохождение таких законопроектов – это достаточно сложное и не быстрое дело. Здесь нужна будет такая серьезная политическая воля и решение, договоренность разных политических сил, чтобы их ускорить. Это прохождение комитета, это даже сборы голосов в Верховной Раде. Тем более здесь разные политические силы, которые будут по-разному видеть решение. Это достаточно сложный процесс, и я бы не рассчитывал на то, что через Верховную Раду в ближайшее время эти законопроекты примут и мы будем иметь досрочные выборы как по одному законопроекту, так и по другому, - рассказал он.

Также Вадатурский отметил, что он не против перевыборов в городской совет и является сторонником того, чтобы депутаты отстаивали интересы горожан, а не «ходили под партийными флагами».

- Депутаты должны понять в первую очередь, что они жители города Николаева, что они должны защищать его интересы, а не ходить под партийными флагами. Там не должно быть политики, а от перевода этого в плоскость политики Николаев точно не выиграет, - подчеркнул он.

Помимо этого нардеп акцентировал внимание на том, что несмотря на ошибки и недоработки мэра Сенкевича, возлагать всю ответственность за происходящее на него - не правильно.

- Он пытался решать вопросы там, где это было возможно решить. Конечно я не согласен с эффективностью и с борьбой, которая есть, и с некоторыми подходами, тем более относительно строительства команды, но я не считаю, что в принципе его нужно смещать таким вот способом. Я считаю, что все таки здесь должны люди сами определиться и он сам. Если он захочет, примет политическое решение идти вместе, допустим, на выборы в местном совете, то это его решение. Если он не захочет - это тоже его решение и нужно дать второй шанс ему поработать с этим советом. Я не исключаю третий вариант, когда будут перевыборы местного совета, если будет такова воля, и все равно будут проблемы работы мэра с новым советом, то я думаю новый совет сможет проголосовать и попросить его уйти в отставку, - рассказал Вадатурский.

Вместе с тем он отметил, что Николаевский областной совет уже давно пора было распустить

- На самом деле считаю, что там такие же проблемы, если не больше. Поэтому я тоже за досрочные выборы в облсовет, если они не могут никак решить простые вещи и простые проблемы. Каждый раз, когда я приходил на облсовет, я думал, что это последний раз, когда я прихожу. Честно, это разочарование, - подытожил он.

Вадим Пидберезняк По мнению нардепа от партии «Народный фронт» Вадима Пидберезняка, основным в этом вопросе является мнение горожан.

- Необходимо услышать мнение горожан, возможно вплоть до опроса на тему роспуска городского совета. Я в своем голосовании скорее всего буду руководствоваться мнением профильного комитета, поскольку они профессионально могут подойти к этом вопросу. Помимо этого, любые выборы тянут за собой расходы, - рассказал он.

Также он отметил, что депутаты областного совета, которые были замечены в коррупционных скандалах, должны уйти с депутатских должностей.

- Знаете, среди депутатов есть абсолютно разные люди, как и везде, это в какой-то мере отражение общества. В том числе очень много тех, которые на самом деле порядочные и на самом деле как депутаты работают и много чего делают. Таких много и верховной Раде, и в областном совете, и в городском – во всех уровнях и представительствах. Поэтому всех под одну гребенку абсолютно нельзя. Должны написать и уйти из депутатов те, кто засветился в коррупционных скандалах. Это однозначно. Те, которые действительно работают, извините, почему они должны отдуваться за некоторых, опять идти на перевыборы, тратить там какие-то свои деньги? Почему общество должно опять сотрясаться всеми этими скандалами, у нас что проблем других в жизни нет, - возмутился Пидберезняк.

Артём Ильюк В свою очередь народный депутат от партии «Відродження» Артем Ильюк рассказал о целях регистрации своего законопроекта.

- Мой расчет был такой, что мы избираем городской совет, а потом городской совет уже, надеюсь, что будет более сильный, более сплоченный, сможет уже выразить своё отношение к мэру города. Как представители людей они тогда смогут уже либо объявить ему недоверие, либо найти возможность работать с этим мэром. Вот какая была моя идея.Потому что сегодняшний городской совет на мой взгляд не способен на конструктивную работу и поведение и мэров и некоторых депутатов зашло в такое какое-то непонятное мальчишество, которое не просто унижает местное самоуправление, а уже больше похоже на клоунаду. Депутаты даже не смогли собраться на сессию, чтобы внести на повестку дня вопрос об импичменте мэру. А столько кричали и говорили, - рассказал он.

Также он отметил, что поддерживает проведение подобной «перезагрузки» в отношении Николаевского областного совета.

- Я просто как представитель Ингульского и Корабельного района больше работаю в городе, но как руководитель партии понимаю ситуацию в областном совете и считаю, что не помешало бы провести такое же с областным советом и обновить представителей и в областном и городском совете, - отметил он.

С другими народными избранниками от Николаевской области редакции связаться не удалось.

Напомним, ранее председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко уверен, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич должен подать в отставку, а горсовет - самораспуститься.