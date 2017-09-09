Британец попросил своих 12 и 10-летнего сыновей включить аудиокассету – мальчики не знали, что с ней делать

39-летний британец Джеймс Крэйн попросил своих детей, 12-летнего Арчи и 10-летнего Оскара, включить старые аудиокассеты его отца.

Об этом сообщает «Новое время».

Они прикладывали кассеты к уху, смотрели сквозь них, предлагали вставить их в телевизор. В конечном итоге дети сдались.

- Сначала я подумал, что они шутят. Но когда Арчи посмотрел на меня, я понял, что он очень серьёзен и понятия не имеет, что это, - говорит Крэйн.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии намерены построить самый быстрый в мире суперкомпьютер.