Порт «Ника-Тера» оказал помощь военному госпиталю и облагородил зону отдыха

В Николаевском военном госпитале ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера» облагородил зону отдыха для пациентов медучреждения, в котором проходят лечение и реабилитацию участники боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба порта.

К порту обратился Николаевский совет ветеранов Афганистана, члены которого попросили у портовиков установить удобные скамейки для комфортного отдыха бойцов на территории больницы.

«Наш совет уже давно сотрудничает с военным госпиталем. Совместными усилиями устанавливали кондиционеры, металлопластиковые окна. А вместе с «Ника-Терой» помогали перекрывать часть изношенной крыши. Мы благодарны порту за то, что оперативно откликнулись на нашу просьбу по установке скамеек в зоне отдыха пациентов», – рассказал заместитель председателя Совета ветеранов Афганистана, полковник Константин Титков.

На сегодняшний день Николаевский военный госпиталь – это многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, которое обеспечивает квалифицированной с элементами специализированной медицинской помощью военнослужащих и других лиц, которые имеют право на лечение в военных госпиталях Вооруженных сил Украины.

«Из 200 больничных мест только 180 для участников АТО. Среди пациентов очень много травматологических больных, поэтому для них очень важны комфортные условия отдыха от процедур. Что примечательно, зона отдыха позитивно влияет на выздоровление бойцов, как на их психологическое, так и физическое состояние. Мы обращались ко многим и очень благодарны, что морской порт «Ника-Тера» откликнулся и подарил нам скамейки для наших бойцов», – отметил начальник военного госпиталя, подполковник Владимир Возняк.

Как отмечают в госпитале, они будут рады новым подаркам, как новым скамейкам, так и новому тротуару.