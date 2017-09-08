«Укрзалізниця» показала две отремонтированные электрички, в которых новые кресла, но «совдеповский» туалет

«Укрзалізниця» вывела на маршруты два электропоезда, модернизированные Киевским электровагоноремонтным заводом.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Отремонтированные электрички курсируют на направлениях Фастов – Ворожба – Фастов (№668) и Львов – Трускавец – Львов (№7246). В электропоездах полностью обновили интерьер и экстерьер и провели ряд технических усовершенствований. В частности, на головных вагонах установили современное светосигнальное оборудование, электронные маршрутные указатели и другое электрооборудование.

Для пассажиров установили новые и более удобные сиденья, отремонтировали системы вентиляции, установили новые герметичные окна с солнцезащитными роллетными шторами. Туалеты в вагонах также отремонтировали, но вместо современных удобств, как видно на фото, унитаз там находится примерно на уровне пола.

Всего за восемь месяцев 2017 года обновлено восемь составов электропоездов (40 секций). До конца года железнодорожники планируют обновить еще восемь составов. Стоимость капитального ремонта одной секции электропоезда, состоящей из двух вагонов, стоит около 8,7 миллиона гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» показала, как выглядят новые вагоны пассажирских поездов.