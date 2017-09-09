Полиция Парижа обнаружила в одной из квартир 130 кошек, истощенных от недоедания

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Полиция Парижа задержала 60-летнюю женщину за плохое обращение с животными после того, как обнаружила 130 костлявых кошек в малой однокомнатной квартире в районе Монпарнас.

Об этом сообщает The Local.fr, пишет Европейская правда.

По данным издания, в полицию позвонил один из жильцов дома и сообщил, что видел как женщина выбросила котенка из окна из своих апартаментов.

«Когда офицеры вошли в квартиру, то увидели драматическую сцену», - сообщил один полицейский.

«Коты были везде, истощены недоеданием, ужасный запах! Единая мебель - очень грязный матрас, холодильник, два кошачьих лотки для 130 кошек, дерьмо повсюду и никакой еды», - сказал он.

Сообщается, что женщина была босой и в лохмотьях, когда приехала полиция, чтобы освободить котов.

Работники благотворительной организации по защите животных "Fondation 30 Millions d'Amis" потратили четыре дня, чтобы выловить и забрать всех котов из квартиры.

Сообщается, что женщину после освобождения из-под стражи полиция направила на медосмотр в психиатрическую больницу Парижа.

Александра Ющишена-Вязникова

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русскийобщество