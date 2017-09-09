На Николаевщине проходят масштабные учения с бронетехникой, артиллерией и истребителями

На полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области прошел практический этап тактических учений с привлечением боевых возможностей подразделений различных видов Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Для тактических учений, которые проходят на Николаевщине, привлеченны механизированные, танковые и артиллерийские подразделения оперативного командования «Восток», подразделения высокомобильных десантных войск, транспортной, истребительной и армейской авиации, а также инженерных войск.

Согласно замыслу учений, механизированная бригада, находясь в обороне, выполнила задачу по сдерживанию противника и обеспечила создание условий для успешного наступления танковых и десантных подразделений, которые при поддержке авиации сумели захватить выгодный плацдарм и развить успех путем преодоления водной преграды и закрепление на новых рубежах для выполнения последующих задач.

Силы танковой бригады при огневой поддержке артиллерии и рейдовых и десантно-штурмовых действий подразделений высокомобильных десантных войск успешно преодолели водную преграду, форсировав водную преграду по дну реки в подводный способ и с помощью оперативно развернутой паромной переправы.

За ходом учений наблюдали начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, командующие видов ВС Украины, другие военные должностные лица, иностранные представители дружественных стран-партнеров.

Напомним, на полигоне «Широкий Лан» танкисты тренировались ездить на танке под водой.