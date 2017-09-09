СБУ запретила российскому рэперу Баста въезд в Украину на три года

Известный российский рэпер Василий Вакуленко (Баста) стал персоной нон грата в Украине.

Об этом сообщает «Апостроф».

Издание обратилось в Службу безопасности Украины с вопросом, принималось ли решение относительно указанного гражданина РФ, поскольку он после аннексии Крыма выступал с концертами на полуострове. В ответе СБУ говорится, что было принято решение запретить Басте въезд в Украину на три года.

«Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности государства принято решение о запрете въезда в Украину указанному Вами в запросе гражданину РФ сроком на три года», - говорится в документе.

Также утверждается, что СБУ неоднократно передавала Госпогранслужбе информацию о посещении Крыма рэпером Бастой, однако, даже после этого артист смог выступить 17 июня с концертом в Киеве. Председатель СБУ также подчеркнул, что «визиты Вакуленко в Украину создают предпосылки к дестабилизации общественной ситуации в государстве».

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ выдворила из Украины российскую журналистку.