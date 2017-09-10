«Слава Украине!» - балет «Сухишвили» отказался от гастролей в России и Крыму

Известный грузинский национальный балет «Сухишвили» отказался выступать в оккупированном Крыму и в России.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Ранее балет был приглашен выступить на территории оккупированного Крыма, в Симферополе и Севастополе. Коллектив «Сухишвили» признался, что они очень любят полуостров и ежегодно гастролировали в Крыму с 2007 по 2014 год. Однако на этот раз балет заявил, что отказывается от выступления в знак солидарности с Украиной и не признает оккупацию территории Россией.

«Но в связи с событиями в Украине Национальный Балет Грузии «Сухишвили» отказывается от гастролей в России, а тем более в аннексированных Россией регионах. Слава Украине! Героям слава!» - сказано в сообщении на официальной страничке коллектива в «Facebook».

Прочитав это заявление, некоторые пользователи соцсети возмутились и высказали свои претензии к балету, аргументируя тем, что нельзя смешивать политику и культуру. На это коллектив «Сухишвили» ответил:

«Культура всегда связана с политикой! Мы считаем Россию нашим врагом! И вообще Россия – одно большое зло!» - сказано в ответе.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские певицы Брежнева и Лорак развлекали гостей на свадьбе российского олигарха.