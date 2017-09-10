Капеллан 36-й бригады выступил в защиту черного берета как символа морской пехоты

Капеллан 36-й отдельной бригады морской пехоты Андрей Зелинский считает, что в форме морских пехотинцев должны оставить черный берет, который стал настоящим символом этого рода войск украинской армии.

Об этом Зелинский написал на своей странице в «Facebook».

Ранее журналист Виталий Гайдукевич, в продолжение дискуссии о смене черных беретов на береты ультрамарин, выступил с рассказом о том, что в украинской армии не останется символов советской армии. Гайдукевич является одним из основных идеологов реформы обмундирования украинской армии.

«Черный берет морпеха – это значительно больше, чем составляющая военной формы. Он – символ воинской доблести, моральной стойкости, воли к победе, преданности собратьям. Он – символ, который вдохновляет. Не может ли вдохновлять и ультрамарин? Конечно же, может. Через несколько десятков лет как минимум. Когда будет равнозначным черному по символической валентности, когда обрастет онтологией».

«Как-то мне пришлось помогать при эвакуации одного двадцатилетнего морпеха – придерживал голову, чтобы не оторвалась из-за глубокой раны на шее, когда медики спешили с его телом к ​​автомобилю. Парень погиб в больнице. А накануне в дружеской беседе доверился собратьям-морпехам, что пришел в Морскую пехоту только ради черного берета... Для выходцев из академической, научной или коммерческой среды такая логика может выглядеть почти космической. А для войска – совершенно естественна, потому что ценностная. Именно черный берет вдохновил Андрея, как и многих других наших молодых украинских морских пехотинцев стать в строй. И не предать», - рассказывает Зелинский.

Он напомнил и случай, когда после аннексии Крыма командир украинских морпехов, будучи в плену, потребовал у российских военных вернуть ему черный берет.

«Те 200 морпехов, которые вышли из Крыма, лучше любых историков, археологов, модельеров и журналистов могут научить сегодняшнее украинское общество значению слова «верность». Когда после длительного допроса в комендатуре оккупанты лишили командира морпехов всего, что при нем было, единственная просьба, с которой тот обратился – вернуть его черный берет. Просьба, которая удивила и вызвала уважение даже у врага. Или же уместно лишать собственную армию того, что в ней уважает даже враг?» - отмечает Зелинский.

По его мнению, черный берет в подразделениях морской пехоты Украины давно потерял свою идеологическую значимость и приобрел исключительно ценностную и «этого не заметить с высоты книжного парнаса, но следует спуститься в зимний окоп».

«Кто проводил социологические опросы с целью выяснить отношение личного состава подразделений морской пехоты Украины к изменению цвета берета, а затем спрогнозировать возможные последствия? Ни кремлевские провокаторы, ни отечественные реформаторы в дискуссиях относительно черного берета не заметили одного важнейшего факта: подавляющее количество его защитников – представители молодого поколения, которые родились и выросли в независимой Украине, и для которых черный берет не несет никаких ассоциаций с советской военной культурой. Для них он – символ, который вдохновляет на подвиг, требует самопожертвования, побуждает к развитию, делает ценностную интерпретацию социальной действительности. Ни один ультрамарин сегодня не сможет справиться с этой сверхважной для современного украинского войска социальной функцией», - напомнил капеллан.

Напомним, что ранее в Николаеве 120 военнослужащих дали клятву на верность морской пехоте.