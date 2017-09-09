Танкисты из николаевской бригады заняли третье место среди лучших танковых взводов

Танкисты из 36-й отдельной бригады морской пехоты заняли третье место в конкурсе на лучший танковый взвод в Вооруженных силах Украины, который проходил в Черниговской области.

Видео с соревнований опубликовало «Військове телебачення України».

Главный приз в сто тысяч гривен повезут домой бойцы 14-й отдельной механизированной бригады. Дополнительные 20 тысяч они же получили от председателя Черниговской ОГА Валерия Кулича.

Вторыми стали танкисты из 25-й воздушно-десантной бригады.

Напомним, николаевские десантники заняли третье место среди частей ВДВ в соревнованиях по танковому биатлону.