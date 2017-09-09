«Власть побаивается нового, независимого Верховного суда», – глава НАБУ

Затягивание с запуском нового Верховного суда указывает на то, что власть побаивается его.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в интервью «Зеркалу недели».

По мнению главы НАБУ, новый состав нельзя назвать однозначным успехом, но условия для работы созданы, и судьи получат аванс доверия, который позволит им судить «не по телефонному праву, а по Кодексу».

Комментируя результаты отбора Высшей квалификационной комиссией судей кандидатов на должности судей Верховного суда, Сытник отметил, что НАБУ изучало всех кандидатов в соответствии с меморандумом между бюро и ВККС.