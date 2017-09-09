«Власть побаивается нового, независимого Верховного суда», – глава НАБУ

Затягивание с запуском нового Верховного суда указывает на то, что власть побаивается его.
Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в интервью «Зеркалу недели».
По мнению главы НАБУ, новый состав нельзя назвать однозначным успехом, но условия для работы созданы, и судьи получат аванс доверия, который позволит им судить «не по телефонному праву, а по Кодексу».
Комментируя результаты отбора Высшей квалификационной комиссией судей кандидатов на должности судей Верховного суда, Сытник отметил, что НАБУ изучало всех кандидатов в соответствии с меморандумом между бюро и ВККС.
«Мы контактировали как с Комиссией, так и с Советом добропорядочности. По некоторым кандидатам были проведены дополнительные проверочные действия. Конкурс был достаточно долгий, прозрачный. В нем очень активна была роль общественности. Затягивание с запуском суда, которое связано с непринятием Кодекса, больше указывает на то, что «власть побаивается нового, независимого Верховного суда», – сказал Сытник.