«Власть побаивается нового, независимого Верховного суда», – глава НАБУ

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Затягивание с запуском нового Верховного суда указывает на то, что власть побаивается его.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в интервью «Зеркалу недели».

По мнению главы НАБУ, новый состав нельзя назвать однозначным успехом, но условия для работы созданы, и судьи получат аванс доверия, который позволит им судить «не по телефонному праву, а по Кодексу».

Комментируя результаты отбора Высшей квалификационной комиссией судей кандидатов на должности судей Верховного суда, Сытник отметил, что НАБУ изучало всех кандидатов в соответствии с меморандумом между бюро и ВККС.

«Мы контактировали как с Комиссией, так и с Советом добропорядочности. По некоторым кандидатам были проведены дополнительные проверочные действия. Конкурс был достаточно долгий, прозрачный. В нем очень активна была роль общественности. Затягивание с запуском суда, которое связано с непринятием Кодекса, больше указывает на то, что «власть побаивается нового, независимого Верховного суда», – сказал Сытник.

Тарас Леонтян

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русскийобщество