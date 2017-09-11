Двойная прибыль с каждого гектара: альтернативная энергетика в фермерском хозяйстве

В последние годы в Украине, как снежный ком, на энергетическом рынке растет сегмент альтернативных источников энергии. Мы достигли определенного этапа развития экономики, когда экономические расчеты играют в пользу экологически чистой энергии.

Солнечные электростанции позволяют обеспечить стабильную прибыль и что немаловажно реализовать весь потенциал земли, к примеру, фермерских хозяйствах или частных домовладений в городской черте.

- В 2017 году количество внедренных проектов растет. Так, в I квартале этого года введено 66,1 МВт объектов, производящих «чистую» электроэнергию. Фактически только за три месяца у нас уже половину мощностей, которые были введены в 2016 году. Большая часть из них, а именно — 60 МВт, это солнечные электростанции, - рассказал Глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук во время конференции «Зеленая модернизация экономики» в мае 2017 года в Киеве.

В частном секторе больших городов все чаще можно встретить солнечные электростанции установленные на крышах домов. Почему люди тратят деньги на это? - все просто. Солнечная энергетика - это выгодно. В первую очередь, это бизнес, который приносит неплохой пассивный доход. Инвестиции в «солнце» на сегодня являются одними из самых надежных по нескольким критериям:

Во-первых. Солнечная станция работает сама. Ей практически не нужно внимание человека. Станция просто работает, вырабатывает электричество и сбрасывает его в сеть. С этой точки зрения солнечный бизнес лишен рисков человеческого фактора: недобросовестного отношения персонала и т.д.

Во-вторых. Есть стабильный сбыт. Электричество нужно всем и всегда. Мировой спрос на электричество выше предложения и это позволяет расти новым сегментам энергетики - таким, как солнечные электростанции.

В-третьих. Цена! Тут стоит отметить важную роль государства. В Украине действует «Зеленый тариф». Он привязан к курсу евро и в 2017 году составляет 18 Евроцентов. То есть, если у вас солнечная электростанция, то вы продаете свое электричество в два раза дороже, чем покупаете. «Зеленый тариф» специально создан для того, чтобы дать толчок развитию альтернативной энергетики. Тариф будет действовать до 2030 года. После этого периода цена “зеленого” киловатта будет пересмотрена, скорее всего выровняется со стоимостью электроэнергии и будет составлять около 0,13-0,14 Евро/кВт. Для тех, кто вложит деньги в солнечную электростанцию сейчас, промежуток времени до 2030 позволит быстро окупить вложения. И в кратчайшие сроки выйти на получение чистой прибыли.

Стабильность «Зеленого тарифа» гарантирована международными обязательствами, которые наша страна взяла на себя. При вступлении в Энергетическое сообщество Украина пообещала до 2020 года выйти на получение 11% электричества из возобновляемых источников: солнце, ветер, биогаз. На данный момент этот показатель близок к 1%. Соответственно, нам есть куда расти и Украине нужно расширять рынок альтернативной энергетики очень быстро.

Средний срок возврата инвестиций в «солнце» составляет порядка 5-7 лет. Все зависит от стоимости оборудования, из которого будет построена ваша станция. Можно взять подешевле, можно взять подороже - от именитых производителей и с гарантией. От этого зависит цена станции и срок её окупаемости.

- Особый интерес солнечные электростанции, как надежный способ вложить деньги представляется для фермерских хозяйств», - говорит директор николаевской компании «Solar Serviсe» Дмитрий Колосовский. «Зачастую у фермеров есть земли, которые по определенным причинам нельзя использовать для выращивания культур. Бывает почва не подходит, иногда рельеф не позволяет или целевое назначение земли. В таких случаях аграрии могут использовать эти площади как раз таки для постройки солнечных электростанций. Допустим, у вас есть один гектар свободной от посевов земли. На нем можно разместить станцию мощностью 500 кВт, которая будет приносить прибыль более 97000 Евро в год. Окупится такой проект примерно за 6 лет. И потом еще 14 лет будет приносить стабильную чистую прибыль. Спустя некоторое время фотоэлементы поддаются выгоранию, выработка немного уменьшится (примерно на 20%), но станция будет работать дальше. Можно заменить панели и работать далее на полную или довольствоваться выработкой в 80% от начальной мощности, - поясняет Колосовский.

По словам экономистов компании «Solar service», которая является лидером по установке солнечных систем в южном регионе, особый интерес для инвестирования представляют динамические солнечные трэкеры. Это те же солнечные электростанции, которые располагаются на земле, но в этом случае панели смонтированы на специальной конструкции, которая поворачивает их к Солнцу. Такая станция работает по принципу подсолнуха. Фотоэлектрические элементы всегда повернуты к лучам света под углом 90°. Это позволяет увеличить выработку энергии на 40% по сравнению с наземными (зафиксированными намертво) станциями. Еще одним немаловажным фактом является то, что конструкция динамической солнечной электростанции располагается на высоте от 2 до 6 метров от земли. То есть по факту СЭС занимает всего 2м². Остальное пространство можно использовать для хозяйственных нужд, или даже выращивать культуры, которые не любят много солнца, ведь солнечные панели будут создавать хорошую тень. Также такую станцию можно без проблем, разместить между существующими постройками. И, таким образом, площадь земли будет использоваться с двойной выгодой.

Более подробно об установке и эксплуатации солнечных электростанций, как в частных домовладениях, так и фермерских хозяйствах, можно узнать у консультантов «Solar service» +38 (093) 288 63 33 или в офисе компании по адресу г. Николаев, ул. Садовая 6а.

Веб-сайт компании: https://solarservice.pro