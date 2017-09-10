В Лондоне состоялось шествие противников выхода Британии из ЕС

В центре Лондона состоялось многотысячное шествие противников выхода Британии из ЕС.

Об этом со ссылкой на BBC сообщает Европейская правда.

Участники «Марша за Европу» прошли по центру Лондона, завершив акцию митингом на площади перед парламентом.

Акция была приурочена к понедельничному голосованию депутатов за законопроект, который должен отменить верховенство законов ЕС в Британии.

Многие участники акции были одеты в синее и желтое, держали в руках флаги Евросоюза. Немало людей держали плакаты с надписями Exit from Brexit (выход из Brexit).

По оценкам организаторов, в акции приняли участие от 10 до 15 тысяч человек в начале, количество демонстрантов возросло до 50 тысяч по ходу марша. Полиция не предоставила данных о количестве участников.

Напомним, в конце марта тысячи людей прошли маршем по Лондону, чтобы выразить протест противвыхода Великобритании из Европейского союза.