Николаевцы посетовали, что коммунальщики не убрали из обочины ветки упавшего дерева

Мелкие ветки упавшей еще две недели назад на улице Винграновского большой ветки дерева до сих пор лежат на обочине и мешают ходить пешеходам.
Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».
Напомним, 26 августа в Николаеве на улице Винграновского (бывш. Энгельса) упала большая ветка, которая оборвала сети электропередач и перекрыла проезд по улице. Тогда ее оперативно распили и убрали из проезжей части на обочину.
Однако спустя две недели ветки так и продолжают лежать там, где их оставили, вынуждая пешеходов выходить на проезжую часть.
«Дерево спилили, а ветки до сих пор не убрали! Все жители вынуждены ходить по проезжей части, обходя кучу веток и подвергая себя с детьми опасности! Жители кому только не звонили: и на 1588, и в ЖЭК «Південь» и ЖЭК №14, и в администрацию Ингульского района, и депутату округа, директору КП «Дорога», которое занимается уборкой дорог. Реакции – ноль!» – говорится в письме.