Николаевцы посетовали, что коммунальщики не убрали из обочины ветки упавшего дерева

Мелкие ветки упавшей еще две недели назад на улице Винграновского большой ветки дерева до сих пор лежат на обочине и мешают ходить пешеходам.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Напомним, 26 августа в Николаеве на улице Винграновского (бывш. Энгельса) упала большая ветка, которая оборвала сети электропередач и перекрыла проезд по улице. Тогда ее оперативно распили и убрали из проезжей части на обочину.

Однако спустя две недели ветки так и продолжают лежать там, где их оставили, вынуждая пешеходов выходить на проезжую часть.