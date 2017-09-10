В День танкиста Порошенко проведал семью Героя Украины

В воскресение, 10 сентября, в День танкиста Президент Украины Петр Порошенко посетил семью Героя Украины, танкиста Евгения Межевикина.

Об этом Президент написал на своей странице в Facebook.

«Лично поздравил Героя Украины, танкиста Евгения Межевикина с профессиональным праздником. Вся Украина знает, что с Евгением связаны все самые напряженные места, где происходили боевые действия 2014-2015 годах и происходят сейчас. Это не только Донецкий аэропорт, где он спас десятки жизней, эвакуировал раненых. Это и Пески, Тоненькое, Водяное. Тогда Евгений Межевикин командовал танковой ротой, а уже сегодня он стал заместителем командира 1-й отдельной танковой бригады. Сегодня, поздравляя семью с праздником и попутно с новосельем, услышал, что и его сын Андрей мечтает стать танкистом. Уверен, из него вырастет такой же смелый и отважный воин, как и его отец», - написал Порошенко.