В одесский порт зашел большой десантный корабль ВМС Турецкой Республики

В воскресение, 10 сентября, в порт Одессы с дружественным визитом прибыл корабль ВМС Турецкой Республики.

Об этом сообщат в пресс-центре командования ВМС ВС Украины.

«Сегодня, 10 сентября, в порт Одессы с дружественным визитом прибыл корабль ВМС Турецкой Республики - большой десантный корабль «Bayraktar», с курсантами Академии ВМС Турецкой Республики на борту. Программа визита предусматривает, в частности, проведение протокольной встречи в командовании ВМС ВС Украины, экскурсии городом и другие мероприятия», - сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.

Также отмечается, что в период с 5 по 25 сентября в ВМС Турецкой Республики проводится учебная практика курсантов под названием «Открытое море», целью которой является приобретение практических навыков в управлении кораблем, эксплуатации систем и механизмов, обогащение опыта, знаний, развитие лидерских качеств.

«Курсанты имеют возможность получить практические навыки и знания в навигации, тактическом маневрировании, борьбе с пожаром, проведут парусные тренинги. Кроме Одессы, корабль совершит подобные визиты и в некоторые другие порты Черного моря», - говорится в сообщении.

Как планируется, корабль «Bayraktar» будет находиться в Одессе до 12 сентября.