На митинге в Петербурге в поддержку мусульман-рохинджа Мьянмы полиция задержала около 130 человек

Более 100 человек, участвовавших в несанкционированной акции в поддержку народа рохинджа, проживающего в Мьянме, задержаны на Дворцовой площади в центре Санкт-Петербурга.

Об этом «Интерфаксу» в воскресенье, 10 сентября, сообщил информированный источник.

В отделы полиции доставлены порядка 130 человек. В их отношении оформляются протоколы по статье 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка проведения митинга»). Тем, кто оказывал сопротивление при задержании, также будет вменяться правонарушение, предусмотренное статьей 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

Комментариев со стороны правоохранительных органов пока не поступало.

Как известно, ситуация в Мьянме стала активно обсуждаться в СМИ в начале сентября. Там обострились столкновения между исповедующими ислам рохинджа (считаются притесняемым этническим меньшинством) и местным населением, которое придерживается буддизма. Число жертв конфликта за последнее время уже превысило 400 человек.

4 сентября в Грозном прошла акция в знак солидарности с рохинджа, которая, по данным МВД республики, собрала 1,1 миллиона человек. За день до этого возле посольства Мьянмы в Москве состоялся стихийный митинг в поддержку этого народа. К зданию дипмиссии пришли сотни людей. Силовики не вмешивались в ситуацию, но взяли территорию посольства под усиленную охрану.