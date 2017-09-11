Нардеп Жолобецкий пообещал «продолжить битву» за новый мост в Пересадовке: «Не могу и не хочу опускать руки»

Фото - Служба автодорог в Николаевской области Народный депутат Украины от «Блока Петра Порошенко» Александр Жолобецкий пообещал избирателям, что будет добиваться строительства нового стационарного моста между селами Пересадовка и Михайло-Ларино Витовского района.

Об этом он написал у себя на странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что тот понтонный мост, который там сейчас, в очередной раз рухнул под тяжестью грузовика.

«Это мой округ, и ко мне за помощью в восстановлении моста неоднократно обращались мои избиратели – они просят восстановить нормальный стационарный мост. Я направил в разные инстанции уже 7 депутатских обращений – но моста и поныне нет. Первое обращение датируется еще январем 2016 года. После обращения к Председателю госагентства автомобильных дорог Украины Батищеву было выделено 182,6 тысяч гривен бюджетных средств на разработку проектно-сметной документации, проведение экспертизы и проект землеотвода для объекта «Будівництво моста ч/з р. Інгул на а/д (Олександрівка-Миколаїв)-Пересадівка - (Дніпропетровськ-Миколаїв) км 9+500». Однако по непонятным причинам, Госагентство автомобильных дорог не использовало эти деньги, и они были возвращены в государственный бюджет», - написал он.

При этом нардеп подробно описал хронологию своих обращений.

«В феврале этого года Служба автомобильных дорог в Николаевской области сообщила мне, что разработка проектно-сметной документации для строительства нового моста не включена в утвержденный госагентством план проектно-изыскательских работ на 2017 год. Стоимость проектно-конструкторских работ для строительства нового моста между тем выросла до 635 тыс. грн. 15 марта я обратился к и.о. Председателю госагентства автомобильных дорог Украины Славомиру Новаку, который в ответ предложил в режиме софинансирования использовать для проектирования моста деньги местных бюджетов, в частности, 50% от перевыполнения таможенных платежей. Ранее я приложил много сил и средств, чтобы эти деньги пошли на ремонт и строительство новых дорог, и чтобы ими распоряжались на местах», - отметил Жолобецкий.

По его словам, он также обращался и к главе Николаевской ОГА Алексею Савченко и к председателю облсовета Виктории Москаленко с просьбой о помощи в выделении средств на строительство моста из таможенных платежей.

«Тем временем понтонный мост опять затонул… 23 мая я опять обратился к Савченко с просьбой изыскать возможность срочного финансирования строительства стационарного моста. 3 июля я получил очередной ответ из облгосадминистрации – теперь уже за подписью Гайдаржи – он сообщил мне, что использование таможенных денег регулируется специальным порядком и обладминистрация не включила в него проектирование моста, т.к. Николаевская служба автодорог в апреле обратилась за финансированием этого проекта в Госагенство Автомобильных дорог. Облгосадминистрация также обратилась с письмом в Госагенство за дополнительным финансированием этого проекта. Пока все ждут ответа из Киева, понтонный мост снова ушел под воду», - рассказал депутат.