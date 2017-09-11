Служба автодорог обратится в полицию, чтобы наказать виновных в затоплении Пересадовского моста

Служба автомобильных дорог у Николаевской области намерена обратиться в правоохранительные органы с целью наказанию виновных в очередном затоплении понтонного моста между селами Пересадовка и Михайло-Ларино Витовского района и дальнейшего возмещения причиненных убытков.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Николаевской области.

Напомним, ранее сообщалось о том, как понтонный мост в очередной раз рухнул под тяжестью грузовика.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 15.00 10 сентября движение по мосту было восстановлено. Работники Жовтневого райавтодора откачали воду из затопленного понтона и восстановили горизонтальное положение проезжей части моста.

«Постоянное пренебрежение водителями грузовиков ПДД и дорожными знаками на данном участке автодороги приводит не только к нанесению значительного ущерба государству, но и к созданию дискомфорта для местных жителей, которые систематически остаются отрезанными от мира», - говорится в сообщении.

При этом в Службе автодорог напомнили, что последний ремонт вышеупомянутого моста проводился в конце июня текущего года. Ремонтные работы стоили государству свыше 300 тысяч гривен.