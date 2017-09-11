Литовские дорожники хотят «зайти» на Николаевщину – в ОГА сказали, что тендеры будут уже в следующем году

В Николаевскую область для ремонта дорог хочет зайти литовская компания «KAUNO TILTAI».

Об этом стало известно в понедельник, 11 сентября, в ходе встречи представительства компании с заместителем главы Николаевской облгосадминистрации Валентином Гайдаржи и начальником Службы автомобильных дорог в Николаевской области Сергеем Ткаченко.

По словам гостей, «KAUNO TILTAI» почти 70 лет занимается строительством дорог и мостов в европейских странах.

- Сейчас наша компания работает в основном в Литве, но мы работаем в Польше, в Латвии и в Швеции. Наша фирма кроме традиционных строительств земляного полотна и оснований, занимается холодным и горячим ресайклингом, - рассказал генеральный директор Алдас Русявичюс.

Также он отметил, что их лаборатория сертифицирована, а ее результаты признает весь Европейский союз, так как все стандарты и оборудование у них производства Германии. Помимо этого он рассказал об их умении создавать системы транспорта, которые производят расчет габаритов автомобилей, не останавливая их.

- Нам бы очень хотелось в вашей области, в вашем городе сделать свой первый шаг в Украине. Во всех странах, где мы начали, мы не начали со столиц, а начали с мест, где можно показать свое качество, свои вовремя сданные объекты. Хотелось бы участвовать в ваших тендерах и показать, что мы умеем, - отметил Русявичюс.

Алдас Русявичюс Валентин Гайдаржи

В ответ на вопрос Ткаченко об их опыте в строительстве бетонных дорог директор компании рассказал, что они строят дорогу «до бетона», а всем остальным занимаются их партнеры, которые имеют для этого нужное оборудование.

- Конечно инвестировать на какой-то маленький контракт - это было бы очень дорого для нас. Входя на один контракт мы будем параллельно искать другие. Мы считали немного, если брать мост – ремонт такого моста достаточно для того, чтобы приехать и привезти свое оборудование, а для дороги километров 10 нужно иметь минимум, плюс чтобы была перспектива, - подчеркнул он.

Вместе с тем Русявичюс отметил, что их компания не старается конкурировать с теми, кто не соблюдает качество. В ответ ему Ткаченко заявил, что они намеренно привлекают множество подрядчиков, чтобы работы велись быстрее.

- Вы же знаете, что у нас подрядчики наберут по 20 объектов, а потом мечутся от одного к другому. Потому мы делаем небольшими участками, чтобы зашло больше подрядчиков и сразу на четырех объектах работали. Мы сегодня готовы объявить тендера, но нет денег. Чтобы не было потом разговоров, что объявляем лишь бы забить место какой-то фирме, - рассказал глава САД.

В конечном итоге они решили, что литовская компания будет следить за появлением тендеров в ProZorro, которые будут объявлены уже в следующем году, и в случае заинтересованности подаст свою заявку на конкурс.

Ранее сообщалось, что на ремонтируемом участке трассы Н-11 работала мобильная лаборатория Укравтодора – проверят качество покрытия.