Октябрьский пленэр на Кинбурне: спешите принять участие!

Николаевцы и жители других уголков Украины знают: у меня есть старая добрая традиция — проводить для художников осенние пленэры на Кинбурнской косе. За прошедшие годы здесь побывали десятки людей из Киева, Харькова, Запорожья, Херсона, Днепропетровска, Одессы, Донецка. Ими были написаны более 700 полотен, выполнен ряд художественных изделий из керамики. Кинбурнские работы разошлись по миру, они представлены не только в Украине, но и в ряде других стран Европы, а также в Азии и Америке.

Издавна Кинбурн манит людей искусства. Этот небольшой участок суши, коса, зажатая между Черным морем и Днепро-Бугским лиманом, одно из немногих мест Украины, да и всего континента, где природа сохранилась в своем первозданном, почти нетронутом цивилизацией виде. Здесь сохранено немыслимое видовое разнообразие флоры и фауны, в том числе и масса краснокнижных экземпляров.

Осенний Кинбурн особенно прекрасен: своими яркими красками увядающей природы, подернутыми дымкой рассветами и огненными закатами, резкой сменой погоды, морем – то спокойным, то бурлящим. А подчас и самой настоящей стихией, которая одних пугает, а других напротив только бодрит и вдохновляет на смелые творческие эксперименты. Поэтому настоящему художнику здесь всегда интересно.

В этом году пленэр стартует 16 октября. Все, что нужно от участников – добраться до Николаева (если вы, конечно, не николаевцы), иметь при себе этюдники, краски, кисти и хорошее настроение. Все остальное, как обычно, я беру на себя.

Участники пленэра будут доставлены из Николаева на Кинбурнскую косу и расселены на комфортабельной базе отдыха со всеми удобствами. Вас обеспечат качественным и экологически чистым питанием, вы сможете попробовать местный мед, молочные продукты, рыбу. Также в программе пленэра увлекательные экскурсии по косе и дружеские вечерние посиделки. По окончании творческой экспедиции вы будете доставлены обратно в Николаев.

Указанная программа будет полностью обеспечена за мой счет. По окончании пленэра я организую в Николаеве выставку лучших работ с Кинбурнской косы.

По опыту прошлых лет стихийно сложилась еще одна традиция – каждый художник дарит мне одну из своих работ, выполненных на пленэре.

В нынешнем году мы формируем группу из 10-15 художников. Приоритет отдается членам Национального союза художников Украины, но и другие желающие могут попробовать свои силы.

Все, что вам нужно, это связаться с моими помощниками по тел. (097) 3049114 и (093) 7420724 или по электронному адресу: universalyug1992@gmail.com. На этот же электронный адрес необходимо будет выслать фото своих работ, которые, как вы считаете, наиболее полно и ярко характеризуют вас как художника, как творческую личность.

Остальные детали предстоящего пленэра вы узнаете, связавшись с нами.

Прием заявок – до 05 октября 2017г. Сроки проведения пленэра – с 16 по 25 октября 2017г.

Пожалуйста, подавайте заявки, не откладывая дело в долгий ящик. Помните, что количество мест ограничено.

Удачи вам, здоровья и творческих успехов!