Николаевец получил тяжелые травмы в ДТП и нуждается в донорах

В Николаеве 26-летний Алексей Шибко нуждается в донорах крови.

Об этом сообщает сайт «Донор».

В результате ДТП, которое случилось 14 октября, Алексей получил многочисленные травмы. Сейчас его состояние тяжелое, он находится в реанимации. Впереди несколько операций, поэтому нужны доноры.

Кровь можно сдать в Николаевской областной станции переливания крови по адресу переулок Радио, 2. В регистратуре нужно указать, что кровь сдается для Алексея Шибко, Больница скорой медицинской помощи, реанимация.

Напомним, что 14 октября возле села Ивановка Очаковского района легковой автомобиль «Kia Rio» съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате дорожно-транспортного происшествия одна женщина погибла на месте, а мужчина-пассажир был госпитализирован.