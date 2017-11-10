За 11 лет НСЗ не построил ни единого судна: «Укроборонпром» не знает, как спасти завод без поддержки государства

В государственный концерне «Укроборонпром» считают, что без государственной поддержки вывести из кризиса ГП «Николаевский судостроительный завод» (в прошлом – завод имени 61-го коммунара) невозможно.

Об этом говорится в ответе «Укроборонпрома» на обращение Николаевского областного совета, которое было предоставлено «Преступности.НЕТ» в ответ на информационный запрос корреспондента.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ходе внеочередной сессии облсовета в 27 июля депутаты приняли решение обратиться к Кабинету министров Украины и в «Укроборонпром» по вопросу выплаты задолженности по заработным платам. 3 августа соответствующие письма были отправлены.

В ответе на письмо «Укроборонпром» назвал главной причиной, которая обусловила неудовлетворительное финансово-экономическое положение предприятия, длительное отсутствие заказов на строительство кораблей и суден.

«С 2006 года «Николаевский судостроительный завод» не построил ни единого судна», - говорится в письме.

При этом отмечается, что несмотря на отсутствие финансирование завод продолжает выполнять отдельные работы и «предоставляет услуги по обеспечению взрывопожаробезопасности, плавучести и остойчивости крейсера, а также сохранения его материальной части». По информации самого завода, неоплаченные траты предприятия составляют более 60 миллионов гривен, которые могли бы перекрыть задолженность. Однако, вопрос об их оплате остается не решенным.

Также в «Укроборонпроме» считают, что резервом для улучшения финансового состояния завода могут быть средства, освобожденные при предоставлении льготы на оплату земельного налога. В связи с чем концерн обращался к городским, сельским советам с просьбой рассмотреть вопрос об освобождении предприятий оборонно-промышленного комплекса от уплаты земельного налога. Соответствующее обращение было отправлено и на адрес Николаевского городского совета именно по поводу завода, но и этот вопрос до сих пор не решен.

Путями выведения завода из кризиса в «Укроборонпроме» видят:

- в исключении завода из перечня объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации;

- в списании задолженности предприятия по единому социальному взносу, на других социальных фондах, в том числе Пенсионном, по коммунальным платежам;

- в пополнении за счет государственного бюджета оборотных средств или в увеличении статутного капитала завода.

«Отсутствие государственной поддержки делает невозможным выведение завода из сложного финансово-экономического состояния», - говорится в письме.

Напомним, ранее сообщалось о том, что работники завода, которые около трех лет не выплачивают зарплату, регулярно устраивают акции протеста.