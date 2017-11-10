«Это принципиальный вопрос», – вопрос строительства нового кладбища в Николаеве разрешится в 2018 году

Татьяна Казакова Исполняющая обязанности мэра Николаева Татьяна Казакова заявила, что до конца 2017 года Николаевский горсовет решит вопрос выбора территории под организацию нового кладбища и выделение нужной на это суммы для проведения соответствующих работ в 2018 году.

Об этом и.о. мэра сообщила в ходе заседания исполнительного комитета горсовета в пятницу, 10 ноября, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– Депутаты определят территорию нового кладбища до конца года и уже на 2018 год будет окончательно и бесповоротно будет внесена сумма и закрыт этот вопрос. Это принципиальный вопрос для депутатского корпуса, – заявила Казакова.

Кроме того директор коммунального предприятия «Николаевские ритуальные услуги» Михаил Трофанюк отрицает информацию, что услуги на захоронение собираются повышать. По его словам, вырастет стоимость обработки земли в случае обработки новой территории.

– О росте тарифов не было сказано ни слова. У нас тарифы утвержденные и мы повышать их не можем, – сказал Трофанюк.

Напомним, что ранее экс-мэр Николаева Юрий Гранатуров заявлял, что отказ от строительства городского кладбища на улице Херсонское шоссе – грубейшее нарушение закона. Помимо этого, весной прошлого года коммунальное предприятие «Капитальное строительство города Николаева» провело открытые торги и определилось с предприятием, которое должно было строить новое кладбище по улице Херсонское шоссе.

Однако, возмущение местных жителей заставило власти отложить эту идею, а на тот момент новый мэр Николаева Александр Сенкевич и вовсе от нее отказался, заявив, что эти земли необходимо использовать под индустриальный парк, а не «хоронить» их под кладбище.

Позже стало известно, что кладбище может быть размещено возле микрорайона «Кульбакино». Однако во время общественных слушаний подавляющее большинство жителей микрорайонов «Кульбакино» и «Широкая балка» проголосовали за то, чтобы земля возле их микрорайонов была отдана не под кладбище, а под рекреационную зону, а кладбище участники слушаний предложили строить на Херсонском шоссе, 112 – на выезде из города перед поселком Полигон.

Однако, как сообщал директор КП «Николаевская ритуальная служба» Михаил Трофанюк, времени до того момента, когда у города остается место для захоронений – до июня 2016 года, то есть оно уже на сегодняшний день исчерпано, и город, как он сказал, «захлебнется в трупах».