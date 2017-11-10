Исполком признал непригодным для проживания николаевский дом, где прогремел взрыв – в мэрии изучат вопрос реконструкции

Исполком Николаевского горсовета признал непригодным для проживания дом по адресу улица Севастопольская, 43 и чиновники после экспертизы решат снести разрушенное здание или провести его реконструкцию.

Об этом шла речь в ходе заседания исполнительного комитета Николаевского горсовета в пятницу, 10 ноября, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 20 сентября, в Николаеве в частном доме, расположенном по адресу Севастопольская 43, произошел взрыв. От взрыва дома пострадало четыре семьи.

– Учитывая состояние дома – он непригодный для проживания. Департамент ЖКХ заключил договор с соответствующей проектной организацией на определение технического состояния дома и целесообразности его ремонта. Мы ожидаем результаты этой экспертизы до конца ноября и после этого будет решен вопрос, целесообразно ли его ремонтировать или необходимо снести и на этом участке строить новый, – сказал директор департамента ЖКХ горсовета Андрей Палько.

Напомним, что 22 сентября мужчина, в квартире которого произошел взрыв, умер от полученных повреждений.