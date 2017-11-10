В ОГА пообещали дофинансировать лечение николаевского участника АТО, у которого рак крови

Иван Семенюк В Николаевской облгосадминистрации пообещали дофинансировать два курса лечения участника Антитеррористической операции Ивана Семенюка, у которого выявили рак крови.

Об этом у себя на странице в социальной сети Facebook сообщил Александр Терещенко.

Напомним, что 40-летний ветеран АТО из села Березки Кривоозерского района Иван Семенюк нуждается в помощи в борьбе с тяжелой болезнью, лимфомой Ходжкина. Болезнь выявили ещё в 2009 году, он прошел курс лечения, врачи установили рецессию и болезнь перешла в пассивную фазу. Первый рецидив произошел в 2013 году. Мужчине пришлось пройти курс химиотерапии, а уже через год он ушел добровольцем на военную службу, не сказав о своём диагнозе.

По информации Терещенко, после общения с главой Николаевской ОГА Алексеем Савченко они встретились с его замом Кушниром, и эта встреча дала результат.

«19 ноября Ивану будет проведено исследование на чувствительность к препарату. В случае положительного результата в течение двух дней будет приобретен первый курс препарата (4 ампулы, одна из которых предоставляется производителем бесплатно). Общая стоимость первого курса около 185 тысяч гривен. Нами собрано 95 тысяч гривен. Остаток средств (около 90 тысяч гривен) будут перечислены на карту Ивана Семенюка из дополнительных источников (ответственный – Александр Кушнир)», - сообщил Терещенко.

При этом он отметил, что одновременно с началом первого курса лечения областное управление здравоохранения объявит тендер на закупку второго курса терапии (перерыв между курсами – 21 день).

«Средства на второй курс, около 240 тысяч гривен тоже будут выделены ОГА. Облздрав имеет полную информацию по лечению Ивана и все контакты поставщиков препарата. Вся ситуация на контроле у ​​Алексея Савченко, - добавил он. - Вместе мы - сила!».

Как ранее сообщалось, 18 августа в Каштановом сквере Николаева прошел благотворительный концерт и ярмарка с целью сбора средств на лечение Ивана Семенюка.