«Ну, пусть появится»: дверь в кабинет вице-мэра Николаева Турупалова заложили цветами, а в проходном помещении открыли пресс-центр

В Николаевском городском совете открыли пресс-центр в проходном помещении к кабинету вице-мэра Антона Турупалова, дверь к которому в свою очередь пока заложили горшками с цветами.

Презентация пресс-центра при горсовете состоялась в пятницу, 10 ноября, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ»

— Видите, цветы посажены. Ну, пусть появится. У него есть личные вещи, он их заберет. Может, он продолжит работу. Но пусть появится. Мне, правда, подготовили, чтобы его в розыск объявить, но это уже смешно, конечно. Давайте не будем комментировать. Антон Викторович, вопросы Антона Викторовича… Понимаете, это уже скучный вопрос. Это неинтересно, – сказала и.о. мэра Татьяна Казакова и перешла к теме нового пресс-центра для журналистов.

Также он рассказала о своем видении работы открытого в горсовете пресс-центра и призвала журналистов «быть инициаторами процессов и проектов, которые проходят в городе».

– Я хочу, чтоб за этой трибуной вы чиновников ставили на место, ставили задачи и пусть они перед вами отчитываются. Самое главное для меня – открытость власти, – обратилась Казакова.

Напомним, что ранее сообщалось, что Степанец заявил, что вице-мэр Антон Турупалов, который курировал вопрос получения кредита от Европейского инвестиционного банка на приобретение транспорта отозвал письмо с согласованием 2,9 миллионов евро и попросил вместо них 10 миллионов евро, в результате чего банк принял отрицательное решение по запросу.

Также сообщалось о том, что и.о. мэра Казакова потребовала от заместителей городского головы публичного отчетаза 9 месяцев работы, однако когда пришла очередь отчитываться Турупалову, то он ушел на больничный.