Политики заинтересованы, чтобы ветеранов АТО воспринимали как маргиналов, - экс-офицер очаковских «морских котиков»

В Украине многие политические силы заинтересованы в том, чтобы общество воспринимало ветеранов АТО как маргиналов и психопатов.

Об этом заявил бывший офицер очаковского 73-го Морского центра специальных операций Максим Музыка в интервью «Фактам».

Ранее сообщалось, что Музыка принялся за создание всеукраинской ветеранской организации, независимой от политиков и способной объединить участников АТО.

- Дело в том, что мы с друзьями-единомышленниками пытаемся поддерживать образ ветерана: здравомыслящего человека, у которого есть свое дело, который помогает другим, пишет книги, занимается спортом и так далее. То есть работаем над тем, чтобы ветеранов воспринимали в обществе с уважением.

- Но! Если говорить о политических силах, то, к сожалению, многие из них заинтересованы в том, чтобы общество воспринимало нас как маргиналов, психопатов и так далее. Вы ведь, наверное, не раз слышали реплики: «Такого-то надо отправить в АТО, пусть узнает, что в стране война». Люди начинают ассоциировать фронт с наказанием или ссылкой. Соответственно, если ты отправляешь человека в АТО, как на каторгу, оттуда и возвращается каторжник, а не герой.

- Мы же хотим, чтобы в глазах народа ветеран войны стал гражданином, который, осознавая свою ответственность перед Родиной и обществом, идет добровольно защищать это общество и жертвовать своей жизнью и своим здоровьем ради Родины. Когда даже на официальном уровне порой говорят, что 98 процентов ветеранов могут представлять угрозу для общества, мы прекрасно понимаем, зачем это делается. И если сейчас не проявим свою активность, то завтра нас действительно будут считать маргиналами, - говорит Музыка.

Он намерен создать организацию, которая поможет ветеранам АТО найти себя в мирной жизни.

- И я знаю ребят, которые, несмотря ни на что, продолжают активную жизнь. Нельзя говорить фронтовику: «Ты такой бедный и несчастный, такой травмированный… Тебе ничего не надо делать. Только лежи, бухай, бей свою жену, плачь и жалуйся на жизнь».