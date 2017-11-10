В Украине ограничили скорость движения в населенных пунктах до 50 км/ч

Правительство одобрило предложение Министерства внутренних дел ограничить максимальную скорость движения транспортных средств в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в пятницу, сообщается на сайте МВД, передают «Украинские новости».

В целом Кабмин поддержал изменения, которые были предложены Министерством внутренних дел В их числе - сокращение срока действия впервые выданного водительского удостоверения с 30 до двух лет. Будет введено первое временное двухлетнее удостоверение водителя.

Также правительство одобрило законопроект о радикальном ужесточении наказания за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения.

В частности, предлагается ужесточить уголовную ответственность за нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения или другого опьянения, которое повлекло нанесение телесных повреждений или человеческие жертвы. За такое нарушение, если оно повлекло телесные повреждения средней тяжести, предлагается установить ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет, с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

За такое же нарушение, если оно повлекло нанесение тяжких телесных повреждений или гибель человека, МВД предлагает ввести ответственность в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права управления транспортными средствами на срок от пяти до 10 лет.

Сейчас максимальное наказание по статье 286 Уголовного кодекса - лишение свободы до 10 лет.

Кроме того, в несколько раз увеличиваются размеры штрафов за ряд административных правонарушений.

В частности, за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км /ч установлен штраф 3400 гривен (до сих пор штраф за это правонарушение был 510 гривен). За оставление места ДТП предлагается установить штраф 3400 гривен и предусмотреть возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

В 20 раз увеличивается размер штрафа за управление транспортом без права управления - он составит 10 200 гривен, а за повторное нарушение - 40 800 гривен. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года - 40 800 гривен.

Инициативы МВД, которые в пятницу одобрил Кабмин, связаны с рядом резонансных ДТП. В октябре в Харькове в аварии погибли шесть человек.