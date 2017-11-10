«На украинском языке будет говорить каждый», - Порошенко выступил в защиту нового закона об образовании

Президент Петр Порошенко заявил, что реформа среднего образования приведет к тому, что на украинском языке будет говорить каждый украинец.

Об этом он сказал во время выступления на форуме местных общин, пишет «112 Украина».

- Мы приняли новую и амбициозную реформу образования, которая делает очень важное дело. Не просто делает современным процесс образования, интерактивным, гибким. Но есть еще одна важная вещь - мы возвращаем украинский язык украинцам с детства. Да, защищая национальные меньшинства, - но на украинском языке будет говорить каждый украинец. Желательно, еще на нескольких других, нет проблем, - заявил Порошенко.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада 255 голосами приняла закон «Об образовании», который, в частности, регулирует вопрос использования украинского языка в сфере образования. 28 сентября закон вступил в силу.

Закон предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.

Официальные органы ряда стран, которые имеют большую диаспору в Украине, выразили протест из-за этой нормы.