Из-за аварии на теплотрассе в Николаеве без отопления остаются почти полсотни домов и детский сад

Из-за аварийной ситуации на теплотрассе по улице Чкалова почти полсотни жилых домов и один детский сад остаются без отопления.

Об этом пишет Департамент ЖКХ Николаевского городского совета на своей странице в Facebook.

«По информации ПАО «Николаевская ТЭЦ», в связи с ремонтными работами на теплотрассе по улице Чкалова с 11:00 10 ноября до 6:00 11 ноября не будет подаваться тепло в 48 жилых домов от улицы 3-й Слободской до 6-й Слободской, по нечетной стороне. Также без отопления останется и детский сад №137», – говорится в сообщении.

Отметим, что поломка случилась еще в четверг, 9 ноября, и департамент ЖКХ писал, что до 14:00 10 ноября возобновят подачу тепла. Однако ликвидация аварийной ситуации продолжается.

Напомним, что по адресу улица Адмирала Макарова, 26 николаевцы жалуются на отсутствие отопления в жилом доме.