Более 236 тысяч авто на европейских номерах в Украине находятся незаконно, - ГФС

Почти 236,6 тысячи автомобилей с иностранной регистрации находятся на территории Украины незаконно.

Об этом заявляет в пятницу пресс-служба Государственной таможенной службы.

В ГФС констатируют, что за 10 месяцев 2017 года в Украину было ввезено 865 тысяч транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них почти 681,6 тысяч авто ввезены в режиме «транзита» и почти 183,4 тысяч автомобилей – в режиме «временного ввоза».

«По состоянию на 1 ноября 2017 года на территории Украины в целом находится более 383,3 тысячи транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них с нарушением срока – почти 236,6 тысяч автомобилей», – говорится в сообщении.

Так, с ввезенных в режиме «транзита» 100,8 тысячи авто, более 67 тысяч находятся на территории Украины с нарушением срока.

Из более 282,5 тысячи транспортных средств, ввезенных в режиме «временного ввоза», почти 169,5 тыс. – с нарушением срока.

Топ-5 стран-членов ЕС, из которых были завезены транспортные средства (по состоянию на 1.10.2017) это: Польша - 118 тысяч авто, Литва - 54,7 тысячи, Германия - 19,9 тысяч, Чехия 14, 2 тысяч, Болгария - 12,4 тысяч.

В общем, в январе-октябре 2017 таможенниками было составлено 17,9 тысячи протоколов о нарушении таможенных правил при ввозе автомобилей, по результатам которых нарушителям начислено 127,7 миллиона грн. штрафов.

Напомним, в Одессе владелице элитного авто на еврономерах выписали рекордный штраф.

Отметим, Литва начала расследование законности ввоза в Украину авто с литовской регистрацией.