В николаевском древнем городище Дикий Сад обнаружили новые находки эпохи киммерийцев

В Николаеве в пятницу, 10 ноября, археологическая экспедиция провела пресс-конференцию, в ходе которой её руководитель Кирилл Горбенко рассказал о новых находках быта киммерийцев и планах на будущее.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Так, за последний месяц «Дикий Сад» основательно почистили от мусора, а вокруг начали ставить временное ограждение, правда, пока из сетки-рабицы. Кроме того, на него повесили предупреждающую табличку о запрете входа, а местные жители согласились вызывать полицию, если будут видеть людей без определенного места жительства, которые очень часто там «обитали». Кроме того, за этот период археологи сделали несколько открытий.

- Сейчас уже видно, что это памятник археологии, а не свалка. За этот месяц мы постарались максимально расчистить то, что можно расчистить [...] Начали работать в октябре, это работа за месяц: мы открыли два новых помещения и напротив моста на Цитадель мы нашли ряд признаков (по кладке, по керамике). Сначала думали, что осталось два-три объекта, а на самом деле минимум пять-шесть будет новых, – рассказал Горбенко.

Также он отметил, что они укрепили специальными растворами кладки зданий, не нарушая их аутентичность и расчистили десять метров рва в его первозданном виде. Кроме того, после десятилетнего перерыва был выкопан фундамент моста через городище, а во рву возле моста была найдена антропоморфная ритуальная стела.

Таким образом, на сегодняшний день на территории городища можно увидеть 14 объектов, а в перспективе, по словам Горбенко, будет открыто 25. Далее он рассказал о том, что во время раскопок стало понятно, что у киммерийцев был своеобразный генеральный план города, а не хаотичная застройка.

- Мы представляем себе, что люди три тысячи лет назад, кроме как в шкурах бегать и заниматься непонятно чем, ничего не умели – это не так. Ров опирался в два древних оврага. Сначала был сооружен ров вокруг Цитадели, затем жилища. Внешняя линия жилищ располагалась на расстоянии пяти метров от рва. Это стандарт. Внутри, за рвом, тоже линия жилищ, там расстояние три метра. По всей видимости, за рвом еще была стена из мелкого известнякового бута, – поведал археолог.

Также сообщается, что жилища в «Диком Саду» располагались террасами – одна линия домов ближе к реке, следующая чуть выше и так далее. А со степной части киммерийцы отгородились двумя рвами: один непосредственно в городе, а второй за 140 метров от него.

- Очень грамотная стратегическая точка, которая была поставлена здесь три тысячи лет назад для контроля торговых путей. Мы тут видим слияние Южного Буга и Ингула как переправу, чтобы двигаться в Центральную Украину и на Западную, а оттуда путь к Карпатам и Центральной Европе, – пояснил Горбенко.

Прямо во время импровизированной экскурсии группа археологов позвала всех гостей подойти к их месту раскопок: на месте одного из домов совсем недавно они нашли скелет животного, вероятнее всего, что это конь.

- Здесь же мы нашли турецкую керамику 17-18 века. Также напомним, что при раскопке предместья были найдены турецкие и казацкие люльки 16-18 веков. Так что это место пользовалось популярностью, – рассказал археолог Роман Козленко.

Однако, самой важной находкой он считает отнюдь не скелет и не керамику. Так, ранее под кладкой этого жилища была найдена древняя античная арфа, датируемая примерно пятым веком до нашей эры.

- Это косвенно свидетельствует о том, что скифы и греки очень хорошо знали эту местность и может указывать на то, что Геродот, говоря о «киммерийских стенах», возможно имел в виду «Дикий Сад», – поделился Роман.

В завершение Кирилл Горбенко рассказал, что если все сложится хорошо, то уже в следующем году будет завершен музей: планируется проложить дорожки между объектами, а также установить покрытие в виде аутентичных крыш из соломы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве во время раскопок в городище «Дикий Сад» археологи обнаружили жилище с артефактами, которое принадлежало семье косторезного мастера времен бронзового века.