О преференциях ведения бизнеса в Северном Онтарио

«Не стоит бояться перемен. Чаще всего они случаются именно в тот момент, когда они необходимы» - сказал когда-то Конфуций и, по отношении ко мне, оказался как всегда прав.

Так год назад я оказался с семьей в Канаде. В Торонто.

Много лет занимаясь предпринимательской деятельностью в Украине и имея свой многолетний и вполне стабильный, не большой бизнес, мои устремления в Канаде, естественно, сразу были направлены на попытки создания некоего подобия того, к чему привык, что умел не плохо делать и что, казалось, создать в новой стране будет не так уж и сложно.

Однако реалии Торонто оказались несколько иными.

Я хотел бы сразу оговориться: речь в этой статье идет исключительно о моем субъективном восприятии происходящего тут в бизнес - среде и не может восприниматься как обязательный пример, который ждет каждого прибывающего сюда на постоянное место жительства в вопросах его предпринимательской активности.

Кстати, с чистотой, городской средой обитания и другими атрибутами современного североамериканского города – тут все в порядке.

Город, в котором «оседает» достаточно значительная часть ежегодно прибывающей эмиграции со всего мира, в вопросах поиска своей «ниши» в бизнесе, на мой взгляд, оказался жестко поделен крупными корпорациями и старыми, привычными для местного потребителя «игроками». К новым «игрокам» канадцы относятся весьма осторожно и присматриваются к ним годами, не спеша делать свои потребительские выводы и на «ура» признавать новые бренды и технологии.

Ни цена, ни реклама, ни признание какого-либо продукта в других частях света - им не авторитет.

Ко всему прочему, дороговизна и чрезмерная насыщенность крупного мегаполиса, для меня, человека, который всю жизнь прожил в гораздо менее суетливом и вполне размеренном Николаеве - и по сей день не создает ощущения комфортного проживания и понимания того, что это место навсегда.

Так мои взгляды устремились на север.

Нет. Не на север Канады. На север провинции Онтарио. Чуть более 300 км от Торонто.

Так исторически сложилось, что в результате многолетней миграции населения, значительная часть молодежи и трудоспособного населения северного Онтарио постепенно покидала оседлые места своего проживания в направлении Торонто, Монреаля, Оттавы, Ванкувера и других административных, промышленных и финансовых центров страны. Возможность получить более престижное образование, более привлекательные заработки и возможность повысить перспективы своего карьерного роста – вот те стимулы, которые, в основном, послужили причинами образования определенных проблем на севере провинции.

Несколько лет назад, правительством Онтарио была проведена кропотливая работа по изучению сложившейся ситуации на рынке трудовых ресурсов Северного Онтарио, признан факт существования проблемы их существенного недостатка и отмечены тенденции в замедлении экономического развития севера провинции по сравнению с югом. В связи с этим, были планомерно разработаны, утверждены и стали реальностью многогранные программы стимуляции организации и ведения бизнеса на территории Северного Онтарио, предоставляемые правительством и другими институциями, суть которых была основана на самых различных преференциях для него, вплоть до софинансирования предлагаемых бизнес - проектов.

Об одной из таких программ, на основе которой я сегодня рассчитываю внести кардинальные изменения в бизнес-процессы своей деловой активности, я и хотел бы более подробней рассказать украинским предпринимателям.

Речь идет о, действующей не первый год, программе "Северная программа бизнес - возможностей - Новые инвестиционные проекты". Программа администрируется фондом Northern Ontario Heritage Fund Corporation (NOHFC), который входит в состав Министерства развития северных территорий Онтарио (MNDM).

Мне кажется, что она достойна вашего внимания.

Общее описание программы на сайте официального источника Вы можете прочитать здесь:

http://nohfc.ca/en/programs/northern-business-opportunity-program-new-investment-projects, но, мне кажется, что пояснения на обычном, не официальном и более понятном языке - будут совершенно не лишними.

Эта программа действует для всего Северного Онтарио, где есть 5 достаточно больших , по местным меркам, городов: North Bay, Sudbury, Timmins, Thunder Bay, St. Sault Marie (прошу смотреть прилагаемую карту) и создана она для стимулирования экономики Северного Онтарио, а точнее, 11 важных направлений, в т.ч. Aerospace, Agriculture and Food Processing, Advanced Manufacturing, Renewable Energy, Forestry-related Industries и Digital Economy.

Хочу сразу подчеркнуть - речь идет исключительно о производственной направленности этой программы, которая может быть применена, в нашем случае, для украинской компании, сфера деятельности которой направлена на изготовлении того или иного продукта, включая IT-проекты, которые также подпадают под действие этой программы. На сферу представления услуг или оказания какого-либо сервиса- она не распространяется никаким образом. Это надо понять сразу и не пытаться применять в этом случае чудеса украинской предприимчивости. Более того, в процессе окончательного оформления подаваемой заявки украинской компании понадобится документально подтвердить наличие равноценного производства в Украине, опыт его ведения и успешных продаж, как минимум, на протяжении последних двух лет.

По этой программе, максимальный безвозвратный грант от правительства Онтарио составляет $1 млн. канадских долларов, при общем размере легитимных расходов и стоимости проекта не более $2 млн канадских долларов. При этом, если проект социально значимый и создаст достаточно много, хотя бы несколько десятков, новых рабочих мест, размер гранта может быть увеличен. Что будет являться скорее исключением и потребует некоторого увеличения время прохождения заявки. Хотя примеры таких исключений в истории Северного Онтарио имели место быть.

Легитимными расходами считаются покупка или постройка производственного здания (цеха), покупка нового или б/у оборудования, маркетинговые расходы (до 20% от всех легитимных расходов) и обучение местного персонала.

Т.е. украинская компания может создать в вышеуказанных городах, на территории Северного Онтарио, производственный бизнес, например, в области изготовления строительных материалов или товаров сельскохозяйственной направленности и если он полностью впишется в условия этой программы- компания или учредители - физические лица могут рассчитывать на успешное прохождение и утверждения их заявки на софинансирование.

Программа работает следующим образом: вы отправляете заполненную заявку с описательной частью и предварительными расчетами по электронной почте в Министерство развития северных территорий Онтарио. На рассмотрение и предварительное одобрение заявки или отказ по ней, назовем ее условно- Стадии 1, обычно уходит один– два месяца, бывает и быстрее, особенно в конце года. Чтобы не тратить свои деньги преждевременно, логично указать в заявке, что регистрация канадской компании украинскими физическими лицами-заявителями (обычно) или украинским юридическим лицом будет произведена после получения предварительного одобрения по заявке, на территории вышеупомянутых городов Северного Онтарио.

После того, как ваша заявка на софинансирование будет утверждена на Стадии 1, вы получите письмо из Министерства с этой информацией и номером вашего файла, а также с координатами канадских аудиторов, которые назначены Министерством для проверки документов от заявителя. Эти функции выполняет канадская аудиторская компания MNP, с которой вы продолжите работу.

Аудиторы свяжутся с вами по e-mail и пришлют список требуемых документов и информации для Стадии 2 (окончательной), которые вам будет необходимо предоставить. В связи с тем, что законодательство Канады и Украины и логика бизнес-процессов имеют определенные отличия , возможно, возникнут вопросы относительно отсутствия того или иного документа. В таком случае вы можете сообщить аудиторам, какие из документов по тем или иным аргументированным причинам не могут быть предоставлены, либо какие из них являются равными по своей сути и смысловому содержанию.

На сбор и предоставление документов и информации выделяется 90 дней с даты письма из Министерства о том, что ваша заявка успешно прошла Стадию 1. Однако, учитывая самые различные жизненные и иные ситуации - вы можете запросить отсрочку, если она потребуется, ещё на 90 дней.

На сбор документов, их проверку, рассмотрение и утверждение вашей заявки на Стадии 2 обычно уходит ещё 6 – 8 месяцев.

Обязательным является предоставление подробного бизнес-плана по развитию вашего бизнеса в Канаде, как минимум, на 2 года вперед.

Забегая наперед и предугадывая ваши вопросы, сразу скажу: в Канаде и, в частности, в вышеупомянутых городах Северного Онтарио, есть ряд маркетинговых агентств, которые за определенную плату могут составить для вас качественный бизнес - план по канадским стандартам и провести маркетинговое исследование канадского рынка. Либо вам придется задействовать своих специалистов или воспользоваться услугами сторонних украинских компаний, которые смогут оказать такую услугу, что возможно окажется дешевле, но не факт, что качественней.

Таким образом, до выделения финансирования под ваш проект понадобиться от 6 месяцев до года.

После того как Стадия 2 будет положительно завершена, вы получите официальное уведомление - письмо на бланке по электронной почте отМинистерства развития северных территорий Онтарио (MNDM), о том, что провинция Онтарио готова принять участие в вашем проекте безвозвратным грантом в размере до 1 млн канадских долларов. После этого, вы можете начинать свой бизнес здесь.

Предварительный финансовый план одного из бизнес - проектов по этой грантовой программе , который на сегодня уже одобрен на Стадии 1 выглядит примерно так:

Стоимость оборудования: $1300000 CAD

Расходы на маркетинг: $200000 CAD

Стоимость доставки и монтажа оборудования из страны импорта : $60000 CAD

Стоимость покупки здания (производственного помещения) на территории Северного Онтарио: $400000

Расходы на обучение канадского персонала: $40000

Итого: $2000000

Оплачиваться этот проект будет следующим образом:

Безвозвратный грант от провинции Онтарио: $1000000

Собственные средства заявителя: $300000 (вносятся в течение 2-х лет с даты начала проекта)

Кредит в канадском банке: $700000 (под 5% годовых с рассрочкой на 20 лет)

Я хотел бы, чтобы вы понимали как реально работает процесс софинансирования и у вас не сложилось бы ошибочное мнение, что после одобрения ваших документов на Стадии 2, на счет вашей новой канадской компании автоматически поступит 1 млн канадских долларов. Это не совсем так.

Законодатель предусмотрел более логичные и эффективные механизмы осуществления правительственного финансирования, которые на взгляд Министерства и его институций, реально позволяют контролировать процесс освоение денежных ресурсов и не дают шансов нерадивым заявителям применять мошеннические схемы по хищению грантовых средств.

При осуществлении расходов, которые покрываются грантом : стоимость производственного здания, производственного и офисного оборудования, включая офисную мебель, оргтехнику и программное обеспечение, расходы на маркетинг и обучение местного персонала, вы будете посылать электронной почтой копии чеков и инвойсов в Министерство, и вам на ваш счёт в канадском банке будет кредитоваться 50% суммы каждого чека до достижения 1 млн канадских долларов. Например: купили производственное здание за 500 000 канадских долларов на территории Северного Онтарио, отправили копии документов в Министерство, в том числе и об оплате - получили возврат 250 000 канадских долларов, и т.д., пока не выберете свой миллион. Возмещение расходов происходит в течение двух недель с даты получения копии чека Министерством. В этой ситуации очень применима наша старая поговорка о том, что "медленно запрягают, но быстро повезут". Пройдя весь путь по одобрению вашего бизнес-проекта и получении софинансирования, процесс возмещения становится практически автоматическим и работает без сбоев.

Немаловажно знать и то, что никаких обязательств по гранту у вас перед провинцией Онтарио не возникнет, за исключением единственного финансового обязательства: если вы в период первых двух лет работы вашей канадской компании продадите её с прибылью, то ту часть гранта, которую вы к тому времени получите, вы будет должны вернуть провинции. Продадите с убытком, обанкротитесь или сделаете это через 24 месяца и 5 дней (условно) - никому и ничего не будете должны. Но это оговорки скорее для тех, кто, возможно, собирается в перспективе продать созданный и раскрученный бизнес, что тоже является одной из преференций и возможностей для бизнеса в Канаде. Для правительства не важна смена собственника, ему важно лишь только то, что созданный бизнес останется работоспособным и все также будет обеспечивать рабочими местами и продолжать осуществлять налоговые отчисления.

И последнее по программе. Просьба помнить, что программа софинансирования с грантом в $1 млн., это только одна из многих местных, провинциальных и федеральных программ поддержки SME (малых и средних компаний). В северном Онтарио для местных фирм существует и ряд других программ поддержки, в т.ч. экспортно-маркетинговой деятельности, софинансирования, частичной оплаты зарплаты нанимаемых вами сотрудников, софинансирование НИОКР (новых технологических разработок) и т.д., но в деталях о них имеет смысл говорить после того, как вы примете решение зарегистрировать свою кампанию в Северном Онтарио и подадите заявку на софинансирование по программе New Investment Projects.

Возможно, если моя статья вызовет интерес и живые отзывы у читателей, я напишу об этих программах чуть позже, постаравшись раскрыть дополнительные преференции, которые я бы назвал программами-сателлитами, присоединиться к которым будет возможно и необходимо после выполнения вышеизложенного.

Хотел бы отметить одну очень важную особенность канадского законодательства. Для регистрации фирмы в Канаде иностранные инвесторы должны иметь в составе соучредителей (директоров) хотя бы одного канадского гражданина или постоянного жителя Канады. Если с выполнением этого требования у вас возникнут затруднения- обращайтесь, уверен, что мы сможем помочь вам выполнить это условие, помочь в регистрации компании и получении необходимых консультаций, по мере возникновения вопросов, раскрыть которые в одной статье просто невозможно.

Одним из самых больших преимуществ, которое возникает после получения софинансирования, регистрации канадской компании и организации производства, является то, что соучредители и те сотрудники, без опыта которых не сможет быть обеспечена полноценная жизнедеятельность компании в Канаде, имеют возможность беспрепятственно и за достаточно короткий промежуток времени получить рабочие визы для въезда и трудоустройства в Канаде. Через определенный промежуток времени, обычно не более двух лет, те из них, кто пожелает связать свою судьбу с этой страной будут иметь право на получение статуса постоянного жителя, естественно с учетом состава семьи, с планомерной трансформацией его в будущем в гражданство одной из самых безопасных стран в мире - Канады.

Поэтому, наверное не будет лишним посвятить несколько строк сугубо житейским вопросам о жизни в Северном Онтарио.

Побывав в нескольких из перечисленных городов, которые, по канадским меркам, расположены не так далеко друг от друга и очень схожи, я смог, помимо всего прочего, ознакомиться с их социальной, культурной и бытовой инфраструктурой, средой обитания, природными и климатическими условиями, и сложить для себя определенную "картинку", которой хотелось бы кратко поделиться. Все остальное вы можете самостоятельно найти в интернете.

Провинциальные городки Онтарио своей аурой существенно отличаются от Торонто и других крупных городов Канады. В них, в отличии от мегаполисов, нет такого микса наций, культур, вероисповеданий и традиций, что лично для меня создало более комфортную картинку места моего будущего обитания. Они комфортны, не суетливы, приветливы, несколько чопорны и , как мне показалось, все также сохраняют многолетние традиции Северной Америки. Естественно, и это по умолчанию, в них присутствуют все современные условия для того, чтобы обеспечить свой быт и досуг: такие же и под такими же брендами магазины, кинотеатры, больницы, университеты и колледжы, автосалоны, химчистки, дороги и места проведения досуга на природе: стадионы, набережные, парки, яхт-клубы и прочие атрибуты нормального существования современного человека. Например в North Bay функционирует свой небольшой, но современный аэропорт , рейсы которого позволяют в течение дня вылететь в Торонто для решения тех или иных вопросов, а к вечеру благополучно вернуться или осуществить пересадку для выполнения международного перелета. Да и люди, как мне показалось, там более доброжелательны, открыты и откровенны в проявлении своих чувств и эмоций.

Все желающие, прибывающие для работы и постоянного проживания, имеют возможность посещения бесплатных курсов английского языка и, в отличии от США - бесплатного медицинского обслуживания в современных медицинских учреждениях. Немаловажен для будущих украинских грантополучателей в Онтарио и должен стать достаточно интересным для их семей тот факт, что с будущего года резиденты провинции Онтарио будут учиться в вузах провинции бесплатно, если совокупный доход их родителей будет составлять меньше $90 тысяч в год, и частично бесплатно, если совокупный доход родителей не будет превышает $170 тысяч в год.

Ну и в окончание о климате и природе. В устоявшемся восприятии обычного украинца, Канада- это большая и холодная страна, но это не совсем так. Торонто находится в зоне влажного континентального климата. Беглый взгляд на карту мира даст вам возможность убедиться в том, что этот город расположен на одной параллели с Сочи, но ввиду близости озера Онтарио на климат провинции существенно также влияет расположенный севернее Гудзонов залив. Климат Торонто характеризуется теплым влажным летом, продолжительной умеренно тёплой осенью и зимой, очень схожей с Украиной. Отъезжая на 300 и более км от Торонто и попадая в Северный Онтарио погода меняется. Зима тут наступает на пару недель раньше, характеризуется своим постоянством, умеренными сухими морозами и уходит на пару недель позже чем на юге провинции.

О дикой природе, малых и больших озерах, лесе, рыбалке и охоте- я, пока, умолчу, потому, что это может занять еще несколько страниц статьи. Скажу просто - они великолепны.

Надеюсь, что моя информация будет полезна украинскому бизнесу и покажет дополнительные горизонты и страны, где его реализация востребована и нужна государству.

Олег Мудрак, экс-депутат Николаевского областного совета