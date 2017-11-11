Исполком Николаевского горсовета не смог проголосовать за выделение денег на автобусы для КОРДа

Исполком Николаевского горсовета отказался выделять деньги Главному управлению Нацполиции в николаевской области для покупки транспорта для спецподразделения «КОРД».

Такое решение члены исполнительного комитета приняли в ходе заседания в пятницу, 10 ноября, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Начальник отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Николаевского горсовета Александр Кондратьев просил увеличить финансирование программы по содействию правоохранительных органов в Николаеве в 2017 году с 5 миллионов 824 гривен до 6 миллионов 824 гривен. Он отметил, что выделенный миллион гривен пойдет на закупку двух микроавтобусов для спецподразделения «КОРД».

Член исполкома Владимир Тимошин начал возразажать, почему спецподразделение областной полиции должно финансироваться с городского, а не областного бюджета.

В свою очередь Кондратьев ответил, что спецподразделение «КОРД» в первую очередь выполняет задачи на территории Николаева, где проживает почти такое же количество граждан, как и в области.

– Давайте как-то держать баланс. Чтобы спрашивать с нашей полиции, мы должны тоже им помогать», – сказала и.о. мэра Татьяна Казакова в поддержку выделения средств.

После этого члены исполкома принялись голосовать за этот проект решения, но для его принятия не хватило голосов – Владимир Тимошин проголосовал против, а Александр Трифонов воздержался.

Напомним, под Николаевом бойцы спецподразделения КОРД «прокачали» свои навыки по стрельбе.