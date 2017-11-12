Украинца, которого на батуте унесло в Крым, судят за незаконное пересечение границы

Михаил Дорошенко Юношу, которого в августе 2017 года унесло на надувном батуте из Лазурного в Крым, обвиняют в попытке незаконного пересечения государственной границы Украины.

Как сообщает «Крым.Реалии», 27 ноября студента Михаила Дорошенко вызывают в Скадовский районный суд на слушание дела по части 1 статьи 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины»).

18-летний Михаил и его родные называют суд абсурдным. По их мнению, парень не виноват в умышленном нарушении украинских законов, ведь оказался в Крыму не по своей воле, а границу пересекал вынужденно.

«Мне сказали в Лазурном, что когда я уснул, канаты, которыми был привязан батут, были отрезаны и меня унесло», – отметил студент.

По его словам, в Лазурном его никто не искал, а пропавшие в Лазурном паспорт, студенческий билет и мобильный телефон так и не найдены. Других документов, удостоверяющих личность, у него до сих пор нет.

Дорошенко уже заочно судили по статье 204-2 КУпАП за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины из-за того, что попал в Крым вне установленных пунктов въезда-выезда. В пришедшем по почте постановлении Каланчакского суда сказано освободить Михаила от админответственности из-за малозначительности правонарушения.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян подтвердил, что в суде второй стороной по делу выступает Госпогранслужба. Вызов в суд является следствием ранее составленного пограничниками протокола во время возвращения Михаила Дорошенко с матерью домой в Луганскую область через подконтрольный Украине пункт «Меловое». Документ называют составленным для формального выполнения юридических процедур.

Напомним, что Дорошенко после работы решил переночевать на причале. Расположившись на надувном батуте у побережья и проснувшись на следующее утро, он обнаружил, что находится в открытом море. Там он провел почти трое суток в условиях сильной жары, без воды и еды.