В Николаевском зоопарке раздают бесплатные билеты за помощь в уборке территории

В зоопарке Николаева раздают бесплатные билеты волонтерам за помощь в уборке листьев. Такую акцию администрация зверинца объявила, как только начало облетать листья.

Об этом сообщает «ТСН».

Из-за большого количества деревьев в зоопарке с листопадом просто не справляются. Первыми помощниками стали студенты одного из вузов.

«Нам такая помощь очень-очень нужна, потому что погода, осень, много листьев, мы не успеваем», - сказала садовник зоопарка Елена Пономарева.

Как только в зоопарке объявили эту акцию, от желающих не было отбой. График уборок уже расписан на неделю вперед.



В свою очередь, студенты Николаевских ВУЗов объяснили такое желание помочь тем, что есть возможность увильнуть от занятий, так как «их официально освободили от занятий». За свою помощь, студенты имеют возможность вместе с научным работником побывать на профессиональной экскурсии по зоопарку.

Отмечается, что такая акция продлиться как минимум еще две недели, пока не закончится опадание листвы. Сейчас билет для взрослого в Николаевский зоопарк стоит 70 гривен, для детей от 6 до 14 лет – 40 гривен. Детям до 6 лет вход бесплатный.