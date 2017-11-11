Порошенко внесет в Раду законопроект о создании военного суда одновременно с антикоррупционным

Президент Украины Петр Порошенко планирует одновременно с законопроектом о Антикоррупционном суде внести законопроект о военном суде.

Об этом он заявил во время церемонии назначения на должности новых судей в Верховный суд Украины в субботу, 11 ноября.

«Хочу сказать, что одновременно с проектом по антикоррупционному суду я планирую внести проект закона о военном суде», - сказал президент.

Порошенко напомнил, что ожидает от парламента разработки и внесения на его рассмотрение предложений по антикоррупционному суду, на базе которых он зарегистрирует законопроект.

Президент добавил, что также ожидается принятие новых законов об адвокатуре и о правовом образовании.

Напомним, что Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что тратить время на создание антикоррупционного суда – недопустимо. В свою очередь глава НАБУ Артем Сытник заявил, что без создания спецсуда антикоррупционная реформа обречена на провал.