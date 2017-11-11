Президент по случаю профессионального праздника отметил наградами николаевских работников культуры

По случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства Указом Президента Украины государственными наградами отмечены лучшие работники отрасли. Среди них есть и представители Николаева.

Об этом говорится в указе Президента Украины Петра Порошенко.

За значительный личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство звание «Заслуженного работника культуры» получили двое николаевцев.

Награды были вручены руководителю народного художественного коллектива «Ансамбль танца «Родничок» Николаевского городского дворца творчества учащихся Анне Макаровой и руководителю народного хорового коллектива «Зоряница» Николаевского городского дворца культуры «Молодежный» Виктории Максимчук.

Напомним, что ранее, в 2016 году Президент Украины Петр Порошенко по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства отметил заслуги пятерых николаевцев.