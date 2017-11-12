Решила начать новую жизнь: В николаевской полиции рассказали подробности исчезновения бабушки и внучки

Людмила Соколова Жительница Николаева 54-летняя Людмила Соколова рассказала полиции, что уехала с внучкой Софией в Херсонскую область для того, чтобы сменить обстановку.

Об этом идёт речь в видеоролике на канале Заводского отделения полиции Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Ранее сообщалось о том, что женщина с ребенком исчезли ориентировочно 4 ноября в полдень. Отец девочки в этот день привел дочь к своей матери на выходные погостить, и по договоренности должен был забрать дочь в понедельник. Но, придя в условленное время, обнаружил, что женщина с ребенком исчезли. Позднее их нашли в Каховке, где женщина арендовала жилье. Отмечается, что женщина более десяти лет состоит на учете в медицинском учреждении.

По словам заместителя Заводского отделения полиции Араика Качкадамяна, женщина уехала в Каховку для того, чтобы там начать новую жизнь.

В свою очередь Соколова рассказала, что изначально взяла с собой внучку для того, чтобы погулять в городе, однако решила там остаться до воскресенья. А с родителями внучки она не связалась из-за того, что забыла телефон дома.

- Я хотела в Каховку к своим знакомым, хотела пробыть там неделю. Я очень благодарна этим людям, мне было там очень хорошо и Софийке тоже, - рассказала она.

Также она заверила, что ранее была знакома с дочкой женщины, у которой снимала жилье.

- И когда у меня были деньги, я подумала, поеду все изменю. Я хотела именно с ребенком, чтобы у ребенка были папа, дедушка, бабушка и еще большая семья, и она жила в другой обстановке. Через неделю приехали бы, в воскресенье. Она такой счастливой я уже не помню, когда была. У нее опустились уголки рта, а теперь ребенок прям ожил. Мы не могли нарадоваться, как она ведет себя хорошо, - рассказала Соколова.

Также она отметила, что решила помочь людям, которые сдали ей жилье и потратила на них практически две тысячи гривен.

В полиции подчеркнули, что смогут квалифицировать дело только после того, как получат все необходимые справки о психическом состоянии женщины.