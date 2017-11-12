Губернатор Савченко предложил построить крытые павильоны для выносной торговли в районе Коблево

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко выступил с инициативой создания на трассе Николаев-Одесса, в районе села Виноградное заасфальтированной площадки для выносной торговли, которая на данный момент времени осуществляется с нарушениями и создает опасность для дорожного движения.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Неоднократно ездил по одесской трассе М-14 и увидел, что вдоль дороги, особенно вблизи Коблево расположены площадки с несанкционированной торговлей. Преимущественно там работают местные жители, а держат «точки» у заправок и людных мест. Владельцы торговых площадок выбирают довольно опасные места на трассе, но я понимаю этих людей - им нужно зарабатывать свою копейку. Я пообщался с людьми, которые там работают - подчеркиваю, что сейчас мы не выгоняем местных предпринимателей, власть относится к этой проблеме с пониманием. Уже через неделю мы сделаем заасфальтированную торговую площадку в Виноградном, с крышей и нормальными условиями для людей - и продавцов, и покупателей», - написал Савченко.

По словам Савченко он совместно с главой Коблевской ОТГ Владимиром Паничем предварительно согласовали место под строительство крытого торгового павильона.

«Вместе с председателем Коблевского ОТГ уже осмотрели территорию для размещения крытой площадки, чтобы все эти опасные лотки перенести туда. Призываю владельцев таких «точек» - поймите, настоящее расположения торговли является крайне опасным для дорожного движения. Позаботьтесь о своих работниках и клиентах, водителях ... А Николаевская облгосадминистрация всячески будет способствовать вам в этом», - написал глава Николаевской ОГА.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в 2015 году, во время одного из рейдов по проверке жалоб о том, что на выезде из Коблево торговые лотки с виноградом и фруктами при интенсивном движении мешают выезду транспорта на продавцов винограда составили админпротоколы.