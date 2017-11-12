«Зона отчуждения» из романов братьев Стругацких: Жительница Николаева показала, как выглядит район «Темвод»

Жительница Николаева Ирина Ивкова опубликовала фото нынешнего состояния района «Темвод», в котором некогда действовал канатный завод, размещался рабочий поселок, а во времена войны на том месте действовал немецкий концлагерь.

Об этом пишет издание NikLife.

«Казалось бы, что в Николаеве сложно найти по-настоящему неизведанные места, о которых мало кто знает. Однако, одно из них притаилось прямо в центре города – «Темвод», район, в котором некогда действовал канатный завод, размещался рабочий поселок, а во времена войны на этом месте действовал немецкий концлагерь. Однако, теперь он скорее напоминает какую-то постапокалиптическую картину. Именно так характеризует район жительница Николаева Ирина Ивкова, которая 5 ноября посетила его и запечатлела его нынешнюю жизнь. Фотографии из «похода»она опубликовала на своей странице в Facebook», - сообщает издание.

В своем рассказе Ивкова сравнивает нынешний «Темвод» с «Зоной отчуждения» из романов братьев Стругацких: заброшенные и обветшалые здания, дороги покрылись растениями.

«Кажется, что мы совершенно в другом измерении. Здесь нет городской суеты, шум дороги и города приглушен. Здесь и правда Зона. Рядом с бушующей и поразительно красивой осенней разноцветностью растительности находятся развалины некогда живого места», – написала она.

Вспоминая историю этого района, Ирина рассказывает, что до 1941 года на его месте располагался крупный рабочий поселок, а сейчас там осталось всего несколько зданий бараков, баня и два здания бывшего швейного училища. Кроме того, именно там находится «дом« для пони и лошадей, которые катают детей на улице Соборной.

«В здании училища полчища голодных собак, стойло коней и пони, которые катают детей на Соборной, а также базируется всем известная карета. Чтобы пройти к арке памяти узников и старинной стене, пришлось звонить арендатору и просить разрешения», – рассказала женщина.

Также, Ирина считает, что Темвод пустует неспроста - земля непригодна для заселения. А главная причина этому то, что она пропитана ужасами войны и мученическими смертями людей, которых содержали когда-то в концлагере, что располагался в этом районе.

«Здесь под каждым деревом могут быть останки замученных, а под свалкой немецкое кладбище [...] Судьбы многих поломал Темвод. Непонятным образом многие умирали в раннем возрасте, спивались, становились наркоманами, а старожилы на многие годы не могли избавиться от чувства постоянного страха и людей второго сорта. Это не вымысел- это свидетельства тех, кто в 80-е переехал из этого места», – заверила Ирина.

Тем не менее, жительница Николаева уверена, что еще не поздно начать использовать простаивающую без дела землю и начать облагораживать её. Первым делом, по мнению Ирины, необходимо установить мемориал памяти, а вокруг него создать дендропарк или парк спорта.